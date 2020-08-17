重开学校可行，但需高效措施追踪和检测接触者

国际战“疫”行动

英国《柳叶刀·儿童与青少年健康》期刊近日发表两项模型与观察性研究，表明高效接触者追踪和检测措施对于在新冠病毒大流行期间安全开放学校非常重要。

其中一项模型研究模拟了英国在9月重新开学的影响，伦敦大学学院和伦敦卫生与热带医学院研究人员首次估计了英国在避免出现第二波疫情的情况下，重新开放学校和下一步“检测—追踪—隔离”措施所需覆盖的水平。

模型表明，英国如果能做到提高检测水平、强化有效的接触者追踪和隔离措施，可以避免第二波新冠肺炎疫情暴发。但研究人员警告称：无论是逐渐放松控制措施，还是不充分的“检测—追踪—隔离”措施，第二波疫情都可能导致病毒再生数（R）提高至1以上，导致第二波疫情的规模将是第一波疫情的2倍至2.3倍。

在第二项观察性研究中，团队观察并分析了1—4月间，澳大利亚新南威尔士州25所学校和托儿所追踪的新冠肺炎的传播数据。分析认为，在采取接触者追踪和大流行管理都到位的情况下，儿童和教职工在这些教育环境中传播病毒的风险非常低。

澳大利亚国家免疫研究和监测中心主任克里斯汀·玛卡特尼表示，这一研究结果，是迄今为止有关学校和早期教育环境中新冠病毒传播的最全面的数据。但团队警告注意研究的局限性，最明显的是，大多数密切接触者是在出现症状后才进行检测的，这就意味着一些无症状或轻度病例可能被遗漏。

伦敦卫生与热带医学院教授对两项研究进行了评论，他表示，两项研究都提供了继续开放学校的可能性，也很清楚地证明了覆盖率足够高的接触者追踪和检测措施的重要性。（记者张梦然）