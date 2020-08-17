超长时间工作影响健康，工作效率也高不了

你每天的休闲时间有多少？

近日，《中国经济生活大调查（2019—2020）》发布的数据中，有关国人休闲的占比时间引发热议。除去工作和睡觉，2020年中国人每天平均休闲时间仅为 2.42小时，比2018年少了25分钟。

国人休闲时间被压缩的表象只是冰山一角，海面下隐藏着更值得重视的危机——过劳。近年来，“过劳死”、“过劳肥”、员工猝死等报道频见报端，成为人们关注的热点。

影响健康，过劳背后隐藏大危机

以往，过劳常被认为仅仅是一种职业现象。2019年5月，世界卫生组织更新《国际疾病分类》名单，首次把“过劳”列为“影响健康状况或与健康服务相关的因素”，认为它可能会引发相关疾病。

究竟怎样的情况属于过劳的范畴？世界卫生组织认为，过劳状态往往存在未很好控制的、在工作场所长期承受的压力，并有三大症状：感觉精疲力尽；从心理上想远离工作或对工作产生否定感和质疑感；工作效率降低。

“过劳状态在日常生活中还是较为普遍的，尤其是在‘996’加班族、高强度训练的相关人群和学业紧张的高中学生群体中更为常见。”中日友好医院骨科主任医师孙伟在接受科技日报记者采访时表示。

他指出，过劳在医学中被称为过劳综合征，通常指由工作时间过长、劳动强度过大、心理压力过重引发的一系列身心健康问题，是对身体健康的“全方位打击”，同时影响工作效率。

首都医科大学附属北京友谊医院神经内科、疲劳抑郁专病专家门诊主任医师刘占东在接受科技日报记者采访时说：“过劳的人往往会出现睡眠质量差，如入睡困难、早醒、睡眠浅等现象；头晕、头痛，工作效率下降等；严重者可能伴有心慌、胸闷憋气等症状。”

两位专家皆指出，过劳对身体健康的破坏还有可能累及身体多个器官、各个系统。内脏方面，过劳可导致肾功能异常，甚至肾功能衰竭，或者导致胰岛素分泌紊乱从而致使血糖调节异常，增加患糖尿病的风险，过劳还容易伴发肺栓塞等；运动系统方面，过劳可能引发肌筋膜炎，导致颈、肩、腰、腿疼痛等；消化系统方面，由于过劳往往伴随着不规律饮食，因此易诱发胃炎、胃出血、胃溃疡等。

此外，过劳还可能是内分泌失调的“帮凶”之一。孙伟解释，压力大时，人体分泌的肾上腺皮质激素会增高，使人胃口大开。另一方面，过劳也可引发失眠、影响代谢，使体内“瘦素”分泌减少。两方面因素共同作用，导致身体处于不健康的肥胖状态，也就是人们常说的“过劳肥”。

比“过劳肥”更严重的情况是“过劳死”。“长期处于过劳状态，容易侵犯心脑血管系统，增加心肌缺血、心梗、动脉硬化、脑梗、脑出血等危及生命的风险。”孙伟说。

劳逸结合，一张一弛方能保证健康

如何有效避免过劳？

“过劳主要可分为躯体疲劳和脑疲劳。”刘占东说，躯体疲劳常见于职业运动员、体力劳动者等群体，建议平时工作中合理、适量分配运动量和劳动量，科学训练、适度劳动。

脑疲劳则常见于经常用脑的人群中，他们工作时长经常超过8小时，即便下班后，大脑也会处于相对兴奋的状态，并未得到充分休息。对此，刘占东建议，此类脑力工作者应注重劳逸结合，尽量避免长时间、高频次加班；下班后要将自己从工作状态抽离出来，完全放松、休息或娱乐。

孙伟表示，除了保证充分休息、睡眠外，还应保证均衡、充足的营养。特别是已经出现肠胃不适等过劳症状时，更应注意饮食荤素搭配，注意补充有益于神经系统的维生素B和有助于缓解压力的维生素C。此外，还要学会主动给自己减压，根据个人喜好适量、科学运动，或者抽时间陪陪家人。新冠肺炎疫情过后，也可利用假期外出旅游，调节心情。

“将过劳纳入《国际疾病分类》名单是十分必要和科学的。”在孙伟看来，近年来过劳综合征发病率大有增高趋势，越来越多的人陷入了过劳泥潭。将过劳纳入《国际疾病分类》名单，更有利于今后医疗机构提供相关医疗服务的正规化引导，也可借助医保等手段减少相关治疗费用。

“将来相关部门应该会制定相关的诊断标准。”孙伟说。据悉，新版《国际疾病分类》名单将于2022年在全球适用，它将为医疗服务提供者和保险公司认定、治疗和承保过劳症状提供依据。（实习记者 于紫月）