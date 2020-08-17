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上海推进新一轮早餐工程建设

布局流动餐车 推进共享早餐

本报记者  田  泓

2020年08月17日08:22 来源：人民网－人民日报

　　上班地铁途中用APP提前下单，出站时，热气腾腾的早餐已经在自提柜准备就绪。

　　近日，上海出台意见，推进新一轮早餐工程建设，通过支持流动餐车合法有序运营、推进网订柜取项目、共享早餐建设等，为市民群众提供全方位、多样化的早餐解决方案。

　　据上海市商委调研，上海共有早餐供应网点2万多家，但部分区域早餐网点布局薄弱，尤其是上班族购买早餐不够便捷，早餐品种也有待进一步丰富。受疫情影响，加之人力、原料、租金成本逐年上升，早餐企业经营压力加大。

　　上海将试点“流动餐车+早餐服务”方式，支持符合条件的品牌企业开展流动餐车运营。流动餐车项目重点在产业园区、商办楼宇及大型居住社区等早餐网点薄弱区域选址布局。目前，长宁区已试运营全市首辆流动餐车。光明、百联、粮全其美、盒马、巴比等5家试点企业积极开展餐车投放前准备工作，构建内部运营框架，启动餐车员工培训工作，确保9月底前有100辆流动餐车上路运营。

　　加快推进拥有“中央厨房”企业间共享早餐建设，让市民在一家早餐门店就能吃到多家品牌企业早点。上海市商务委员会还会同市卫健委，实施《早餐营养优化计划》，对早餐企业提供的菜单进行营养学分析，提出营养优化建议，推出适合各类人群营养需求的健康套餐。


　　《 人民日报 》（ 2020年08月17日 12 版）

(责编：许心怡、崔元苑)


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