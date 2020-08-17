多家航司飞机上恢复供应“热乎饭”

随着国内疫情形势逐步向好，民航业迎来快速复苏。北京青年报记者从东航获悉，东航于8月16日起全面恢复除新疆、大连地区外国内航线航班热餐供应。

7月，南方航空、海南航空等航司的旅客已享受到冒着热气的饭菜。

进入8月，随着东方航空和国航、深航分批恢复国内航班机上热食，到8月中旬，国内大多数航空公司的国内航班将完全恢复热食供应。

东航推出超500种航空餐食菜品

进入8月以来，东航国内航班量日均突破2400班，已恢复至正常水平的95%以上，并同步推出“随心飞2.0”——“早晚随心飞”航空产品。面对快速回暖的民航市场，根据各地常态化疫情防控的相关要求，东航在8月份开始有序恢复国内航线航班热餐，从北京、上海等地商务精品航线，到全国大部分地区航线，东航推出了超过500种航空餐食菜品供旅客品尝。

新上线的“云端美食”中，头等舱和公务舱的旅客不仅将再次品尝到“东航那碗面”，还能品味龙井虾仁、排骨年糕、蟹粉狮子头等各地特色菜品。

经济舱“妈妈的味道”系列餐食也将回归，旅客们将能再次品尝到咸菜肉丝素鸡面、油豆腐烧肉饭、腊味双拼饭等家常味道。

除正餐外，“溢彩Edainty”系列的精品点心餐食也将继续在机上供应，绿豆糕、瑞士卷、能量挞等点心搭配中国风外包装，根据舱位不同以便于携带的“伴手礼式”食盒或纸袋呈现。

东航为超过91分钟国内航班供热餐

餐食制作过程中，东航在原有的食品安全管控体系基础上，采取多项措施对生产人员和食品原材料进行管理，进一步加强了对食品卫生的管控力度。在餐食生产过程中，不仅严格按照防疫要求做好员工的健康检查和体温测量，同时暂停采购使用进口的冷冻海鲜原辅料，采用牛肉、猪肉等对相关餐食菜品进行改良，在保证餐食安全卫生质量的同时，不断提升餐食的口味。

据悉，8月16日热餐全面恢复后，对于实际飞行时间超过91分钟的国内航班，东航会在早、中、晚正餐时段为全舱位旅客供应热餐；另外厦门-上海、长沙-上海两条航线的公务舱也会在晚上8点30分之前供应热点餐。东航还通过精细化配餐、提供更可口更精美的餐食、乘务员口头提示等措施，携手旅客一起践行“光盘行动”，对“餐饮浪费”说“不”。

此前，8月1日起，东航已在12条国内商务精品线（上海-北京/广州/深圳/成都/昆明/重庆/西安、北京-广州/深圳/成都/重庆/西安）往返航班全舱恢复热食供应。

海航7月15日已恢复国内航班热食

海航8月2日宣布，继7月15日全面恢复国内航班的热食供应之后，海南航空于8月3日起陆续在航班上推出以“舒心”为理念的餐饮新产品，并同步恢复特殊餐食预订。

海航公务舱餐食改版升级后，将专注于有温度的饭菜，以“三菜一汤”的模式代替冷荤、凉菜或高糖高脂的甜点；海航还为飞行时长在90分钟以上的航班额外增加了经济舱热食种类，正餐热食可选米饭或面条为主食，搭配具有地域特色的菜品，早餐热食可选炒面搭配中式点心或炒饭加卤蛋的组合。

8月15日，吉祥航空宣布，即日起在所有国内航班推出“如意三部曲”全新公务舱餐食理念及系列产品，并将在国内全航线恢复多样化餐食供应。“如意三部曲”公务舱餐食、经济舱餐食以及机上各类酒水饮料等将在吉祥航空实际承运且飞行时间大于91分钟的国内航班上供应。（记者 蔺丽爽）