后疫情时代来了吗？秋冬疫情怎么防？——王辰院士谈当前疫情防控

“新冠肺炎疫情在全球持续蔓延，我国是受疫情严重影响最早的国家，现在总体控制得比较稳定：本土的疫情传播基本阻断了，间断散发的小规模流行和暴发会常态化出现，境外流行对我国输入压力长期存在，社会生产生活、经济运行和疫情的流行、防控之间，形成了新的常态。这就是我们目前面临的状况。”

在此间举行的第二十二届中国科协年会上，中国工程院副院长、中国医学科学院北京协和医学院院校长王辰院士分享了他对我国当前及未来一段时期疫情防控的判断和建议。

现在仍处于疫情时代 疫情趋势难预判

“目前我国新冠肺炎疫情总体得到控制，间断发生小规模流行，间有小规模暴发。于是有人说，这是一个后疫情时代。但需要强调的是，现在不是后疫情时代，而是疫情时代。”王辰说。

他表示，现在作为疫情时代的一个中间的时间点，到底是早期、中期还是后期，是需要考量和估量的，我们对新冠肺炎这一疾病本身的规律及其他很多特点还没有掌握。因此，很难对疫情发展的趋势做出一个很有把握的预测，预判疫情难度极大，精确的预测几乎不可能。

武汉、北京、大连的疫情，以及国际上多次疫情，都与海鲜市场、加工厂密切相关。对此王辰分析，海鲜通过冷链运输，病毒容易存活，而海鲜是跨长距离运输的一类食品，这意味着包括来自疫源地等世界各地的海产品都可能运进国内。

“这是我们已经发现的应该汲取的教训，所以对这类疫情，不能再采取个案化应对的办法，而应该进行规律化的探索，制定相应的管控措施和形成相应的管理条例及规定，并且切实实施。”他说。

不可懈怠 秋冬流感季节需警惕

王辰提醒，虽然我国疫情已得到明显控制，但现在还没到可以懈怠的时候，接下来需要警惕和预防新冠肺炎在秋冬和春季与流感相交织。

“到秋冬季节，新冠肺炎会不会和季节性流感、某种新型流感等呼吸道传染病交织出现、交互影响，进而增加疫情的复杂性？有没有其他的一些人类社会的或者自然界的因素也参与其中？这些都是我们必须要考虑的。”王辰说。

他进一步解释，对传染病的流行来说，社会状况和自然环境的变化都至关重要，而且历史上已经不止一次出现了多种传染病交互存在的情况，这是人类最难防范和应对的，必须心存戒惧之心。

他说，新冠肺炎在秋冬和春季一旦合并流感，会增加鉴别诊断难度，隔离人群的难度与成本也会明显加大，社会资源投入显著增加，人群死亡率可能会明显上升。“实际上，每年流感的死亡人数不少，若和新冠肺炎交织在一起，对社会心理、社会稳定的冲击不可小觑。”

“及时普遍接种流感疫苗是最有效的办法。流感疫苗要争取在今年9月底以前接种，不要晚于10月份，并且要充分地大人群接种。”王辰建议。

防控进入常态化与应急结合新常态

疫情流行成为新常态，防控到底要做到什么程度？王辰表示，由于社会资源有限，不能总是无限量地放大社会的防控措施，不计成本和效益一味追求把疫情压至零，而要根据疫情的消长情况适法适度。应采取收放自如的防控措施，在可控的程度上对疫情适度控制，这符合疾病本身的规律和人类多方面的协调发展要求。

“应对策略要始终维持在把疫情压到一定的程度，同时社会能够相对正常运转的状态，也就是中央提出的协调好疫情防控和社会经济发展之间的平衡。”王辰说。

王辰提出，目前疫情防控要从全面的应急处置转变为常态化的防控与应急处置相结合，社会和经济生活兼顾防疫的新常态。一方面应启动严重情景应急的准备工作，对疫情精确掌握、及时发现、筹谋准备；另一方面应建立高度敏感的新冠肺炎和流感等呼吸道传染病常年监测系统。

“对新冠肺炎疫情，一定要有长期的规划和清晰的工作计划。”王辰说，在现在的疫情时代和今后的后疫情时代，必须切实加强医疗卫生事业和支撑医疗卫生事业的健康产业，健康产业将成为科技、产业和社会经济发展的重大方向和方面。