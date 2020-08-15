濮韶华：永远谨记医生在战疫中的付出与奉献

人民网北京8月15日电 (记者乔业琼)今天下午，由人民日报社指导，人民网·人民健康主办的“人民爱医行动”年度大会在京举行。在“凝聚社会力量，致敬医者仁心”圆桌论坛环节，光明乳业股份有限公司党委书记、董事长濮韶华表示，同样是做好本职工作，医生的工作面对的挑战和风险更大，他们面临的是生命的挑战，可能是生命的代价。

光明乳业股份有限公司党委书记、董事长濮韶华在“人民爱医行动”年度大会圆桌论坛环节发言

濮韶华介绍，在战疫过程中，武汉封城期间，光明乳业利用当地封城区域内的牧场和工厂，继续为武汉市乳制品供应，为医患提供营养保障。与此同时，积极参与抗疫公益活动，承担为上海援鄂医护送菜送肉的任务，以各种实际行动支持医务工作者。

作为社会力量代表，濮韶华表示，在工作上，大家都在做份内的事，但医生的付出以及面对的风险挑战是不一样的。尤其是在战疫期间，医生面临的是生命的挑战，付出的是生命的代价，这是我们每一个人都要谨记的。

尊医重卫，首先要理解。“在倡导尊医重卫社会风尚，营造更好的医患关系过程之中，需要从更广泛的角度考虑医患关系，进一步体谅和理解医务工作者。”濮韶华表示，今后在履行企业社会责任时，要更加积极地把促进医患和谐关系融入到光明乳业公益事业中。