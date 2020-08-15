热词：滚动 妇幼　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315
人民网>>人民健康网

濮韶华：永远谨记医生在战疫中的付出与奉献

2020年08月15日23:37 来源：人民网-人民健康网

人民网北京8月15日电  (记者乔业琼)今天下午，由人民日报社指导，人民网·人民健康主办的“人民爱医行动”年度大会在京举行。在“凝聚社会力量，致敬医者仁心”圆桌论坛环节，光明乳业股份有限公司党委书记、董事长濮韶华表示，同样是做好本职工作，医生的工作面对的挑战和风险更大，他们面临的是生命的挑战，可能是生命的代价。

光明乳业股份有限公司党委书记、董事长濮韶华在“人民爱医行动”年度大会圆桌论坛环节发言

濮韶华介绍，在战疫过程中，武汉封城期间，光明乳业利用当地封城区域内的牧场和工厂，继续为武汉市乳制品供应，为医患提供营养保障。与此同时，积极参与抗疫公益活动，承担为上海援鄂医护送菜送肉的任务，以各种实际行动支持医务工作者。

作为社会力量代表，濮韶华表示，在工作上，大家都在做份内的事，但医生的付出以及面对的风险挑战是不一样的。尤其是在战疫期间，医生面临的是生命的挑战，付出的是生命的代价，这是我们每一个人都要谨记的。

尊医重卫，首先要理解。“在倡导尊医重卫社会风尚，营造更好的医患关系过程之中，需要从更广泛的角度考虑医患关系，进一步体谅和理解医务工作者。”濮韶华表示，今后在履行企业社会责任时，要更加积极地把促进医患和谐关系融入到光明乳业公益事业中。

(责编：李轶群、乔业琼)


推荐阅读

判断是否得了高血脂 这些内容要知道   当前，高脂血症（俗称：高血脂）已经成为威胁国民身体健康的四大危险因素（高血压，高血糖、高脂血症，高尿酸）之一，特别是呈现出越来越年轻化态势。湖北省第三人民医院神经内科二区副主任医师方友林来为大家讲讲高脂血症方面的知识。 【详细】

又到一年三伏天 你适合“冬病夏治”吗？   都说三伏天适合“冬病夏治”，那么如何根据自己的体质和实际情况判断是否适合进行“冬病夏治”的保健治疗呢？北京中医药大学东方医院曹云松医生为大家介绍“冬病夏治”的相关知识。 【详细】



精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn