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跨界对话聚焦“新时代最可爱的人”：推进良好医患关系常态化

2020年08月15日23:02 来源：人民网-人民健康网

人民网北京8月15日电 （记者 乔业琼）今天下午，在全国卫生与健康大会召开四周年和第三个中国医师节到来之际，由人民日报社指导，人民网·人民健康主办的致敬新时代最可爱的人——“人民爱医行动”年度大会在京举行。

在圆桌论坛环节，以“凝聚社会力量，致敬医者仁心”为主题，来自不同领域的嘉宾进行了一场“跨界对话”。

大灾大难 他们挺身而出

医务工作者是战胜疫情的中坚力量，是建设健康中国、推动卫生健康事业改革发展的主力军。

面对来势汹涌的新冠疫情，广大医务人员逆风而行，毅然挺身而出。数月之间，国内疫情扩散的势头被迅速遏制，正是他们用汗水、伤痛，甚至生命，筑起了护佑人民健康的钢铁长城，孕育了伟大的抗疫精神，全国上下深受感动和鼓舞。

谈及在前方战疫的感受，全国新冠肺炎处置专家组成员、中央赴湖北指导组新闻发布专家董关鹏表示，医护工作者们非常伟大，他们既要做好自己手术室工作、ICU工作，还要时刻准备接受采访，让大众对抗疫一线的工作有更多的了解。

董关鹏表示，再过几天就是医师节了，希望大家不要只在这一天才想起医护人员的伟大，向他们致敬最好的办法，就是给以他们信赖。

全国疫情防控阻击战取得重大战略成果，除了医务人员的努力，公共卫生队伍同样功不可没。通过此次疫情，也让大家了解到了公共卫生工作者的辛苦，他们也应该得到关心、理解和尊敬。

“我们一路走来，舍小家为大家，我们就是这样的战士，从事的就是这样的岗位，在祖国需要的时候，在大灾大难面前，我们必须挺身而出。”中国疾控中心生物安全首席专家武桂珍自豪地说。

战胜疫情 医患同舟共济

没有人生而英勇，只因选择而无畏。

疫情袭来时，在护卫生命的战斗中，广大医务工作者白衣执甲，以奉献护佑安康，以生命践行使命。习近平总书记多次肯定医务人员的奉献精神，称赞他（她）们是“新时代最可爱的人”。

在抗击新冠肺炎疫情过程中，北京大学第一医院院长刘新民在武汉一线战斗67天，经历了很多感人瞬间，他表示，武汉保卫战取得了决定性胜利，得益于方方面面的因素，其中良好的医患关系是战胜疫情的法宝之一。

“医患之间其实是战友，要积极推动武汉保卫战建立起来的良好医患关系进入常态化，在医药卫生事业方面，为实现中华民族伟大复兴的中国梦作出新的更大贡献。”刘新民说。

作为社会力量代表，光明乳业股份有限公司党委书记、董事长濮韶华濮韶华表示，在工作上，大家都在做份内的事，但医生的付出以及面对的风险挑战是不一样的。尤其是在战疫期间，医生面临的是生命的挑战，付出的是生命的代价，这是我们每一个人都要谨记的。

企业作为社会的重要组成部分，是营造尊医重卫的社会风尚的重要社会力量。濮韶华表示，今后在履行企业社会责任时，要更加积极地把促进医患和谐关系融入到公益事业中。

转变观念 彰显中医力量

中医药是我国传统文化的重要组成部分，在此次抗击新冠肺炎疫情中起到了重要作用。在方舱以及医院重症病房中，都可以看到中医药参与。中医干预的众多危重病人死亡率明显下降，在降低发病率、阻断病毒传染等环节，中医药学显示了自己的力量。

北京中医药大学东直门医院党委书记叶永安表示，中医药在这次疫情中能够发挥很重要的作用，看似偶然，实则是必然。初到武汉见到病人时，无论是护士还是大夫，大家从技术上、从心理上都没有这样的经历，大家并不了解这个病，病人也很焦虑，这就决定了无论是中医还是西医都必须重视。

“从这次疫情结果来看，中西医结合，在重症治疗上取得了很好的经验。我们是站在古人的智慧上来进行这场战疫。”叶永安说。到目前为止，虽然还没有特效药，但是我们可以自信地说，中国有中西医结合的中国方案。

叶永安最后表示，作为中医药工作者，将一如既往在未来的工作中发挥好作用，同时也让全社会来理解、支持中医药，珍惜和利用好古人留下的宝贵遗产。

(责编：李轶群、乔业琼)


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