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李舸：记录战疫现场42000多次感动

2020年08月15日21:54 来源：人民网-人民健康网

人民网北京8月15日电 今天下午，在由人民日报社指导、人民网·人民健康主办的“人民爱医行动”年度大会上，中国摄影家协会主席、人民日报总编室部务委员、高级记者李舸，在现场回顾了今年在武汉抗击新冠疫情的经历。

中国摄影家协会主席、人民日报总编室部务委员、高级记者李舸分享抗疫经历

“与抢救生命相比，我们拍摄是一件小而又小的事。无论是在医院，还是在驻地，我们绝对不能影响救治和护理工作，也绝对不能影响医务人员的安全和休息。”李舸表示，在为医务工作者拍摄肖像和采访的过程中，每时每刻都在被感动着。“为每一位医务人员拍照片大概只有一分钟的时间，真正摘下口罩照片大概只有十来秒的时间，我们在新闻现场中经受了42000多次感动。”

“我们在拍肖像的时候也为医护人员录小视频，把小视频送给他们做个纪念。在这么一个特殊的环境下，很多医务人员不仅仅惦记自己的家人，更牵挂他在救治的患者。”在采访和拍摄过程中，李舸将患者与医务工作者的合照进行整合，在网络传播过程中，很多网友留言，他们说这是让他们看到了新时代医患关系最理想的样子。“其实在这次抗击疫情的过程中，医务人员跟患者之间不是亲人，但是胜似亲人的一种感受，格外打动我们。”李舸说。

(责编：李轶群、乔业琼)


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