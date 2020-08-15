武桂珍：在大灾大难面前 我们必须挺身而出

人民网北京8月15日电 (记者乔业琼) 今天下午，由人民日报社指导，人民网·人民健康主办的“人民爱医行动”年度大会在京举行。

中国疾控中心生物安全首席专家武桂珍在“人民爱医行动”年度大会圆桌论坛环节发言

全国疫情防控阻击战取得重大战略成果，除了医务人员的努力，公共卫生队伍同样功不可没。在“凝聚社会力量，致敬医者仁心”圆桌论坛环节，中国疾控中心生物安全首席专家武桂珍介绍到，传染病发生具备三个环节，即病原、传播途径、易感者，中国疾控中心首先找出病原，这是我们的主要职责。

有幸在疫情防控阻击战中贡献自己的力量，哪怕天天吃住在实验室，武桂珍和同事们也从不叫苦叫累。她说，疫情发生后，中国第一时间分享新冠病毒全基因组序列信息和新冠病毒核酸检测的引物和探针序列等信息，为全球防疫提供了重要基础性支持。“这得益于党的坚强领导和我国国家制度的显著优越性，我很感恩。”武桂珍说。

无论是新冠病毒、SARS病毒，还是埃博拉病毒，中国疾控中心的工作人员始终冲锋在一线、战斗在前沿。“我们一路走来，舍小家为大家，因为我们就是这样的战士，我们从事的就是这样的岗位，在祖国需要的时候，在大灾大难面前，我们必须挺身而出” ，武桂珍自豪地说。

“我特别感恩这个时代，给我成长的机会。” 武桂珍表示，要坚决贯彻党中央指示精神，全方位提升自身能力，让党和政府放心、人民信赖，有生之年继续为祖国做出更大的贡献。