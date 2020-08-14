中华传统医药漫谈：何为“湿气”

看中医的时候大夫总说某人湿气重，那么湿气是什么？哪里来的湿气？

湿为六淫——风、寒、暑、湿、燥、火六种病邪之一。一说到“湿”，人们很容易联想到水、潮湿这些字眼。湿的确是水的一种状态。湿属阴邪，性质重浊而黏腻，凡致病具有重浊、黏滞、趋下特性的邪气，都称为湿邪。湿为长夏的主气。长夏即农历六七月，时值夏秋之交，阳热尚盛，雨水且多，热蒸水腾，潮湿充斥，为一年中湿气最盛的季节。

“湿”有外湿与内湿之分。外湿多因气候潮湿、涉水淋雨、居处潮湿所致。长夏湿气最盛，故多湿病。内湿是疾病病理变化的产物，多由嗜酒成癖或过食生冷，以致脾阳失运，脾主运化水液，性喜燥而恶湿，故外感湿邪，常易困脾，致脾阳不振，运化无权，从而使水湿内生停聚。

外湿与内湿在发病过程中又常相互影响。外湿发病，多犯脾胃，致脾失健运，脾为湿困不能升清，胃不能降浊，脾胃运化失职，湿从内生；而脾失健运，又容易招致外湿的侵袭。不论外湿、内湿伤人，必同气相求，故湿必归脾而害脾。脾主肌肉，湿困肌肤则头身困重。湿邪阻滞中焦脾胃，则水谷不能运化，脘痞纳呆，腹胀，大便不爽湿性黏腻，出现以沉重感为特征的临床表现，如头身困重、四肢酸楚沉重等。若湿邪外袭肌表，困遏清阳，清阳不升，则头重如束布帛，如《素问·生气通天论》说：“因于湿，首如裹。”湿邪阻滞经络关节，阳气不得布达，则可见肌肤不仁、关节疼痛重着等，称之为“湿痹”或“着痹”。

湿邪为患，还易呈现分泌物和排泄物秽浊不清的现象。如湿浊在上则面垢；湿滞大肠，则大便溏泄、下痢脓血；湿浊下注，则小便浑浊、妇女白带过多；湿邪浸淫肌肤，则可见湿疹浸淫流水等。湿性黏滞：“黏”，即黏腻；“滞”，即停滞。湿邪致病，其黏腻停滞的特性主要表现在两个方面：一是症状的黏滞性。湿病症状多表现为黏滞而不爽，口黏口甘和舌苔厚滑黏腻等，皆为湿邪为病的常见症状。二是病程的缠绵性。因湿性黏滞，易阻气机，气不行则湿不化，其体胶着难解，故起病隐缓，病程较长，反复发作，或缠绵难愈。如湿温、湿疹、湿痹。

在疾病的过程中，有湿邪从寒而化，亦有从热而化的病理变化趋向。形成湿邪寒化和热化的不同病理变化的主要条件如下：如果感邪性质或环境不同则趋向不同，在高温高湿的环境，或天暑地蒸，或嗜食酒酪所致，湿邪多从热化；而居于阴冷卑湿之地，或嗜食生冷所致，湿邪多从寒化。如果体质有差异则趋向不同，凡阳虚之人，一旦感受湿邪，湿易从寒化，成为寒湿之证；而阴虚之人，一旦感受湿邪，易从热化，成为湿热证。如果脾胃状态不同则趋向不同。素体脾胃虚弱者，感湿易从寒而化；平素胃中积热火盛者，感受湿邪易于热化。湿与寒在一起叫寒湿，与热在一起叫湿热，与风在一起叫风湿，与暑在一起就是暑湿。湿邪不去，治疗这些疾患都如同隔靴搔痒。脂肪肝、哮喘、高血压、心脑血管等疾病，甚至恶性肿瘤，现代很多疾病都跟湿邪有关。

（作者系北京朝阳中医医院副主任医师）