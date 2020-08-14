不自封“大师”“名家”“传人”“正宗”“嫡传”等称号、健身气功功法名称不得冠以“中国”“中华”“亚洲”“世界”“宇宙”字样、不进行愚昧迷信或神话个人的宣传……日前，中国健身气功协会发布倡议书，倡导全体健身气功人积极行动起来，弘正气、祛邪气，携手共建健康发展业态。

我们为这个倡议叫好，现在社会上假冒气功名头，用封建迷信等歪理邪说蒙骗群众，以替人消灾治病等名义诈骗钱财，损害群众身心健康的行为还时有发生。必须廓清误区，剔除害群之马，加强自律，方能还健身气功一个健康向上的真面目。

在中国传统医学中，气功可谓源远流长，属于导引一派，以五禽戏最有名，正史中都有记载。《后汉书·方术列传》里，华佗教授五禽戏，强调人体应经常活动，但不可过度，适度的活动有助于消化，通血脉，祛病延年，犹如户枢不蠹。他的徒弟吴普听了天天练，90多岁了，耳聪目明，牙齿完坚。

今天人们所说的“气功”，内容非常宽泛，不仅包括古代的行气、导引，还附会易理，掺杂数术，融合医、儒、释、道，旁涉武术技击和幻化之术，连国外的同类也包括在内，比如印度瑜伽，甚至还吸收了现代科学的概念和术语，比如“场”“能量”“分子结构”等，可谓芜杂，金子都被沙子掩盖了。再加上有一些人浑水摸鱼，自封大师，招摇撞骗，败坏了气功的声誉。

事实上，我们提倡的健身气功，是通过形体活动、呼吸吐纳和心理调节的“三调合一”来完成人，与其他体育项目最大的区别在于需要内向性运用意识，需要放松和入静。在人们越来越重视健康和养生的社会氛围中，健身气功以其独特的健身功效日益受到人们的青睐。

数据显示，中国的健身气功习练人数已近500万人，培训各级健身气功的社会体育指导员也有20多万人。国家这些年接连出台文件，推动健身气功的发展。不久前，在抗击新冠肺炎疫情的战场上，很多医务人员带着患者，练起了八段锦，力求增强其自身免疫力。

日前，国家体育总局发出《关于健身气功推广功法目录的公告》，明确了包括易筋经、八段锦等11种健身气功功法。这有助于民众增强自我保护意识，了解健身气功项目的特点，防止被“大师”带偏从而损害身心健康；对健身气功的健康发展，也能起到正本清源的作用。

总之，随着行业自清步伐的加快，相关部门的大力推广，歪理邪说越来越站不住脚，其生存空间越来越小，而健身气功将会越来越火。