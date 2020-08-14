青海省河南蒙古族自治县：农牧民家门口看病不再难

坐在病床旁，一手托起妈妈后背，一手舀一勺杯子里的水，轻轻吹几下，再喂到妈妈嘴里……14岁的才让多杰，举手投足间已然是个“暖男”。

这是发生在青海省河南蒙古族自治县人民医院藏医馆里的温情一幕。前两天，才让多杰的妈妈风湿病又犯了。去西宁，太远；大医院，又贵。亲戚向他们推荐了县医院……“经过针灸、按摩、药浴等，妈妈的病已经好了很多。”才让多杰说。

才让多杰的贴心，让院长敏文宫感动；当然，对这名小小少年起初的顾虑，敏文宫心里也有数。

才让多杰家去年刚刚脱贫，虽然他嘴上不说，但每次询问药品价格时的羞涩，敏文宫看得很清楚。“藏医药已经全部纳入医疗报销范围，贫困户入院医疗报销比达到93.34％，再加上‘六减免’‘一站式结算’‘先诊疗后付费’等政策，整个疗程下来，患者只需要掏几百块钱就可以了。”敏文宫的一番话，让才让多杰和妈妈放下心来。“患者看得起病，我们医生也很欣慰！”敏文宫说。

18岁离开家乡甘肃临潭求学、22岁来到河南县工作，行医30年来，敏文宫的自豪感越来越强。“医院的硬件设施越来越先进，医生的专业能力越来越强，还有远程诊疗、专业培训、分级诊疗等，吸引很多患者回流。”敏文宫说，“再加上报销的比例高，大家的健康意识越来越强，我们基层医生更有干劲儿了。”

基层群众就医状况的变化，得益于青海省近年来不断推行的医改。青海地广人稀，医疗卫生底子薄、欠账多，基层医疗卫生服务能力和技术水平不高，农牧民一度面临“看病难、看病贵、看病远”的问题。2015年，青海省成为全国首批4个综合医改试点省份之一。按照2017年出台的《青海省“十三五”深化医疗卫生体制改革规划》，今年青海将基本实现人人享有安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务。

几天的相处，才让多杰和敏文宫成了“忘年交”。被问到将来想干什么时，才让多杰毫不犹豫地说：“想当一名医生。”那认真的神情、闪亮的眼睛，让敏文宫又多了几分自豪感……

《 人民日报 》（ 2020年08月14日 12 版）