人民时评：对破坏生态环境“零容忍”

在生态面前再小的地方也不能破坏，在保护面前再大的诱惑也不要动心，美丽中国画卷才能更好铺展在人民面前

生态文明建设，是关系中华民族永续发展的根本大计。党的十八大以来，在习近平生态文明思想的指引下，生态环境保护发生历史性、转折性、全局性变化，生态文明理念日益深入人心。正因如此，青海木里矿区非法开采造成巨型沟壑以及植被破坏的新闻，让人感到格外痛心。青海省有关方面迅速回应关切，初步认定涉事企业涉嫌违法违规，对涉嫌失职失责的相关领导干部或免职或立案审查调查，彰显了一查到底、绝不姑息的鲜明态度。

历史经验表明，生态环境问题归根到底是资源过度开发、粗放利用、奢侈消费造成的。对破坏生态环境、大量消耗资源的企业，决不能心慈手软，即使是有需求的产能也要关停，特别是群众意见很大的污染产能、偷排“红汤黄水”的违法企业，更要坚决“一锅端”。青海最大的价值在生态、最大的责任在生态、最大的潜力也在生态，必须把生态文明建设放在突出位置来抓。青海省决定立即启动新一轮生态环境修复整治工作，停止木里矿区一切生产经营活动，将木里煤田管理局更名为木里煤田生态保护局，体现了加强源头治理的坚定决心。

木里矿区非法开采，教训深刻，给我们再次敲响警钟：在生态环境保护问题上，绝不容越雷池一步；谁站在破坏生态环境那一边，谁就站到了公众利益的对立面，就要受到惩罚。近年来，从秦岭违建别墅破坏生态到浙江千岛湖违规填湖，从新疆卡拉麦里保护区“缩水”给煤矿让路到宁夏一家企业向腾格里沙漠排污，对于这些破坏生态环境的事件，各地必须保持“零容忍”态度，出现一起就查处一起。事实证明，解决人民群众反映强烈的环境污染和生态破坏问题，只有坚持露头就打、打早打小，一抓到底，不彻底解决绝不松手，才能让制度成为刚性的约束和不可触碰的高压线，确保生态文明建设决策部署落地生根见效。

当前，生态文明建设仍处于关键期、攻坚期、窗口期。要看到，我国环境容量有限，生态系统脆弱，污染重、损失大、风险高的生态环境状况还没有根本扭转。也要看到，绿水青山就是金山银山的共识，在一些地方还存在穿不透的利益壁垒；环保督察的监管阳光，还有一些角落照不到。越是面对这样的情况，越要在以雷霆手段追责的同时，加快制度落实。每一位领导干部都要对国之大者心中有数，以对党、对历史、对人民高度负责的精神，用层层压实的“生态责任链”串起环环相扣的“制度保护链”，构建起美丽中国坚实的绿色屏障。

面对世界经济深度衰退，中国经济经受住了“压力测试”。在绿色发展面临考验的关键时刻，更要增强生态文明建设的战略定力。不能因为经济发展遇到一点困难，就开始动牺牲环境换取经济增长的念头，就对破坏生态环境的行为睁一只眼闭一只眼。这不仅会让多年努力前功尽弃，而且可能造成长期不可逆的影响。对于地方发展而言，绿色转型才是出路，绿色创新才是动力。只有推动农业经济转型，促进工业经济提升，孕育三产新业态，才能让绿水青山的坚守，转化为金山银山的果实。

生态环境是关系党的使命宗旨的重大政治问题，也是关系民生的重大社会问题。不负绿水青山，方得金山银山。只有努力推动经济社会发展和生态环境保护协同共进，做到在生态面前再小的地方也不能破坏，在保护面前再大的诱惑也不要动心，美丽中国画卷才能更好铺展在人民面前。

《 人民日报 》（ 2020年08月14日 05 版）