热词：滚动 妇幼　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315
人民网>>人民健康网

多睡可以给身体多充电？ 赖床可不是！

2020年08月14日08:17 来源：科技日报

现在很多年轻人都有赖床的习惯。他们有一个共同的特点就是，早上定好多个间隔5分钟的闹钟，或者即使提前醒来，也必须赖在床上等闹钟响，不到最后一秒绝不起床，也正是因为这种早晨在床上苦苦挣扎的过程，这群人被称为“起床困难户”。赖床一族认为，多睡1分钟或多躺1分钟就可以给身体多充1分钟电，那么，事实真的是这样吗？

赖床1分钟当然是可以的。适度赖床，可以让身体有一个从沉睡到清醒的过渡，因为睡眠期间血液循环较慢，醒来后需要稍停片刻，可以伸个懒腰，轻轻活动一下四肢，让血液循环慢慢恢复到正常水平，防止瞬间起床造成脑供血不足以及血压波动而出现头晕的症状。

需要注意的是，我们所说的适度赖床是时间最多不宜超过一刻钟，而在这一刻钟里，应尽量让自己慢慢清醒，而不是再度入睡。因为赖床时，人体处于浅表睡眠状态，且伴有多梦，属于低质量睡眠，这种状态持续时间越长，越会使人感到疲惫，人体长期处于半梦半醒状态下会造成身体无法顺利清醒，影响工作或学习，甚至造成晚上入睡困难。

许多赖床族都会在醒来之后还要再睡上半小时左右，这是不可取的。因为，人体的睡眠周期每90分钟循环一次。如果早上自然醒来，继续赖床，就会重新进入一个90分钟的睡眠循环，所以赖床30分钟或40分钟醒来后，反而会让人变得无精打采，甚至还会头晕恶心。

小贴士

赖床的四大危害，你中了几个？

造成大脑供血不足。我们在睡眠过程中，大脑皮质是处于抑制状态的，如果赖床，就会造成大脑皮质过长时间的抑制，从而导致大脑的供血不足，赖床醒来之后，就会感到头昏脑胀，没有精神。

破坏人体正常的生物钟规律。人体各个器官的活动都有一定的昼夜规律。保持正常的规律才会使我们在白天精力充沛，晚上睡眠安稳。如果经常赖床，就会打乱人体这种正常的生物钟规律。想利用假期来补充睡眠，可以在假期的前两天多睡一两个小时，然后在假期的后两天慢慢恢复正常的作息。

影响泌尿系统健康。赖床会导致尿液在体内长时间滞留，于是尿液当中的有毒物质就会损害我们的身体健康。另外，长时间赖床会减缓人体的血液循环，导致营养在体内不能很好地传送，于是肌肉和关节中代谢产生的物质也不能被排出体外。

导致消化不良。赖床的人经常会不吃早餐，于是打乱了人体正常的生理规律，对肠胃功能也产生了不利影响。赖床还会影响人体的排泄功能，也容易造成便秘。

因此，当早上醒来时，我们还是不要过度赖床，可以将闹钟的铃声设置为舒缓的乐声，音量以逐渐增强为佳，逐步唤醒身体。需要注意的是，切不可将闹钟铃声设置得很大，使处于睡眠中的人突然被惊醒，这样会导致心跳加速，血压瞬间升高，长期下去很可能引发高血压及心脏病。

(责编：许心怡、崔元苑)


推荐阅读

判断是否得了高血脂 这些内容要知道   当前，高脂血症（俗称：高血脂）已经成为威胁国民身体健康的四大危险因素（高血压，高血糖、高脂血症，高尿酸）之一，特别是呈现出越来越年轻化态势。湖北省第三人民医院神经内科二区副主任医师方友林来为大家讲讲高脂血症方面的知识。 【详细】

又到一年三伏天 你适合“冬病夏治”吗？   都说三伏天适合“冬病夏治”，那么如何根据自己的体质和实际情况判断是否适合进行“冬病夏治”的保健治疗呢？北京中医药大学东方医院曹云松医生为大家介绍“冬病夏治”的相关知识。 【详细】



精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn