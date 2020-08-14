多睡可以给身体多充电？ 赖床可不是！

现在很多年轻人都有赖床的习惯。他们有一个共同的特点就是，早上定好多个间隔5分钟的闹钟，或者即使提前醒来，也必须赖在床上等闹钟响，不到最后一秒绝不起床，也正是因为这种早晨在床上苦苦挣扎的过程，这群人被称为“起床困难户”。赖床一族认为，多睡1分钟或多躺1分钟就可以给身体多充1分钟电，那么，事实真的是这样吗？

赖床1分钟当然是可以的。适度赖床，可以让身体有一个从沉睡到清醒的过渡，因为睡眠期间血液循环较慢，醒来后需要稍停片刻，可以伸个懒腰，轻轻活动一下四肢，让血液循环慢慢恢复到正常水平，防止瞬间起床造成脑供血不足以及血压波动而出现头晕的症状。

需要注意的是，我们所说的适度赖床是时间最多不宜超过一刻钟，而在这一刻钟里，应尽量让自己慢慢清醒，而不是再度入睡。因为赖床时，人体处于浅表睡眠状态，且伴有多梦，属于低质量睡眠，这种状态持续时间越长，越会使人感到疲惫，人体长期处于半梦半醒状态下会造成身体无法顺利清醒，影响工作或学习，甚至造成晚上入睡困难。

许多赖床族都会在醒来之后还要再睡上半小时左右，这是不可取的。因为，人体的睡眠周期每90分钟循环一次。如果早上自然醒来，继续赖床，就会重新进入一个90分钟的睡眠循环，所以赖床30分钟或40分钟醒来后，反而会让人变得无精打采，甚至还会头晕恶心。

小贴士

赖床的四大危害，你中了几个？

造成大脑供血不足。我们在睡眠过程中，大脑皮质是处于抑制状态的，如果赖床，就会造成大脑皮质过长时间的抑制，从而导致大脑的供血不足，赖床醒来之后，就会感到头昏脑胀，没有精神。

破坏人体正常的生物钟规律。人体各个器官的活动都有一定的昼夜规律。保持正常的规律才会使我们在白天精力充沛，晚上睡眠安稳。如果经常赖床，就会打乱人体这种正常的生物钟规律。想利用假期来补充睡眠，可以在假期的前两天多睡一两个小时，然后在假期的后两天慢慢恢复正常的作息。

影响泌尿系统健康。赖床会导致尿液在体内长时间滞留，于是尿液当中的有毒物质就会损害我们的身体健康。另外，长时间赖床会减缓人体的血液循环，导致营养在体内不能很好地传送，于是肌肉和关节中代谢产生的物质也不能被排出体外。

导致消化不良。赖床的人经常会不吃早餐，于是打乱了人体正常的生理规律，对肠胃功能也产生了不利影响。赖床还会影响人体的排泄功能，也容易造成便秘。

因此，当早上醒来时，我们还是不要过度赖床，可以将闹钟的铃声设置为舒缓的乐声，音量以逐渐增强为佳，逐步唤醒身体。需要注意的是，切不可将闹钟铃声设置得很大，使处于睡眠中的人突然被惊醒，这样会导致心跳加速，血压瞬间升高，长期下去很可能引发高血压及心脏病。