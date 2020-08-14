湖南为超重青少年开设 “营养+运动”综合减重门诊

为了帮助一些有减重需求的青少年，湖南省人民医院开设“营养+运动”综合减重门诊，由专家为超重青少年开综合运动处方，并给予个性化的医学减重指导。

湖南省人民医院消化营养科减重门诊负责人蔡华介绍，很多学生在暑期生活不规律，过度食用碳酸饮料等高热量食物，加之缺乏运动，导致体重快速增加。减重门诊专家将采用“一对一”模式，测算学生的肌肉、脂肪、内脏肥胖等级、体重细化指标控制等数据，为其设定个性化的医学营养减重方案，对学生的减重过程进行定期监测，实行针对性管理。

蔡华建议，超重青少年减重不能追求一蹴而就，也不能单纯依靠节食。超重青少年健康减重要有正确的体重管理观念，应在确保生长发育所需营养的基础上科学瘦身，可以制定合适的运动计划，可以选择游泳、跳绳、健身操、呼啦圈等运动项目。

专家提醒，超重青少年在运动前要进行充分的热身活动，每天的运动时间在一小时以内为宜，不建议过度运动。（新华社讯 记者帅才）