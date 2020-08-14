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一个科技特派员的“葡萄经”

2020年08月14日08:13 来源：科技日报

18度甜的福安葡萄，早上还带着露珠，下午就可以让福州、厦门等地的消费者实现“葡萄自由”。都说，北有吐鲁番，南有闽福安。从一颗葡萄到一个产业，原本被认为不适合种植葡萄的福安，是怎么走上产业大道的呢？这一切，还得从福建省一个叫象环村的地方说起，从福建省科技特派员、福安市农业科教站站长张富民说起。

大棚种植让葡萄“起死回生”

福安市赛岐镇象环村，从空中俯视，万亩葡萄园大棚就像一片白茫茫的大海，蔚为壮观。

从露天到大棚，是张富民改写了象环村的葡萄种植史。

20世纪中期的象环村，因为高温多雨的气候，被认为是一个不适宜种植葡萄的地方。那时候，村民们靠种点水稻和甘蔗，勉强维持生计。有“敢于吃螃蟹”的村民尝试葡萄种植，却发现露天种植出来的葡萄病虫害多、管理难。

既然露天种植行不通，可否另辟蹊径？2003年，张富民首次提出避雨栽培技术，他带领自己的科研团队走村入户，向果农传授避雨栽培技术和台湾葡萄专用套袋技术。

很快，村民们发现，大棚里种植出来的葡萄不但病虫害少，还个头饱满、甜度高。象环葡萄，渐渐声名鹊起。

地方政府适时出台葡萄大棚补助政策，果农陈坛龙抓住机遇，当年就建起1.8亩大棚葡萄园。第二年，陈坛龙种的大棚葡萄，市场批发价每公斤高达14元，比当年露天葡萄批发价格高了2倍以上。

此后，大棚葡萄在福安市推广，并以每年新种面积500—600亩的速度迅猛增长，许多外出打工的村民纷纷回村种植葡萄。他们说：“多亏了张富民站长！”

种植葡萄也要实行“计划生育”

“张站长几乎每个星期都要到果园来，对我们进行技术指导。”象环村科技示范户陈堂生说。

对于张富民来说，脚上沾满泥巴，心里装着农民，才是一个农技人员应有的样子。7月至9月，最酷热的时节，正是福安葡萄陆续上市的季节，也是张富民最忙碌的时候，有时在闷热的葡萄棚里一呆就是一整天。他还走进田间地头开办“农民田间学校”，用通俗易懂的大白话为村民讲解葡萄大棚栽培、病虫害的综合防治、科学用药等技术知识，并实地指导果农种植。

在指导果农栽培过程中，张富民总结出山地优质葡萄“计划生育”的田间操作要领。所谓的“计划生育”，就是采用科学种植方式，严格控制产量、提升质量。

通常的葡萄园亩产能达到4000斤，但张富民要求果农每亩只产2000—2500斤，每平方米架面果不超过6穗，每穗保留35—45粒，每粒葡萄控制在12克左右。

“刚开始，大家觉得剪掉葡萄很可惜，认为简直是胡闹。”张富民说，村民并不理解疏果的重要性，让他们疏果，就等于让他们放弃部分收益。但慢慢地，大家发现，凡是留果多、产量高的果园，果农收益低，凡是留果少、控产量的果园反而收入增加。

念好“葡萄经” 走好产业道

在张富民的大力推广下，葡萄种植开始从象环村向其他村庄辐射。

晓阳镇东源村果农谢善明谈起张富民就满是感激。2000年，谢善明种植的3亩葡萄，因病害严重，几乎颗粒无收。在张富民的精心指导下，他采用标准化控产栽培、标准化无公害规范化栽培、专用套袋等多项新技术，实现平均亩产值增加3000—8000元。“我现在种有30亩葡萄，年收入达30多万元。”谢善明高兴地说。

如今，福安葡萄种植面积达7万多亩，全市13个乡镇129个村庄种植葡萄，3.2万农户从事葡萄生产，3000多人从事葡萄营销和产业服务，产值8亿元，产量和面积占福建省的60%以上，成为我国东南沿海面积最大、规模连片、生产规范的葡萄生产基地。

2006年，福安市被授予“南国葡萄之乡”殊荣。

一条产业大道渐行渐近。（记者 赵英淑 何星辉 谢开飞）

(责编：许心怡、崔元苑)


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