老人定期做志愿者 有益身心健康

越来越多的证据表明，从事志愿服务与良好的健康和幸福结果之间存在着强烈的相关性。发表在《美国预防医学杂志》上的一项研究成果认为，日益增长的老年人口拥有大量的技能和经验，他们可以通过志愿服务为社会带来更大的利益。医生可以建议有意愿和能力的老年人从事志愿活动，作为一种同时增进健康和社会福利的方式。

美国哈佛大学公共卫生学院社会与行为科学家进行的这项分析，是基于面对面访谈的数据和来自从美国“健康与退休研究(HRS)”中随机抽取的12,298名参与者的调查答复。

在2010-2016年的两个队列中，研究人员对参与者进行了四年多的跟踪调查。分析结果显示，50岁以上的成年人每年至少从事志愿工作100小时（每周约2小时），死亡率和身体功能受限的风险大大降低。随后的体力活动水平提高，以及以后的幸福感得到改善。

需要注意的是，志愿服务与其他身体健康结果（糖尿病、高血压、中风、癌症、心脏病、肺病、关节炎、超重/肥胖、认知障碍、慢性疼痛）、健康行为（酗酒、吸烟、睡眠问题）和心理社会结果（生活满意度、掌控感、抑郁、负面情感、感知功能限制、与配偶生活、与其他家庭/儿童接触）无关。（林君秀）