热词：滚动 妇幼　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315
人民网>>人民健康网

老人定期做志愿者 有益身心健康

2020年08月14日08:01 来源：北京青年报

　　越来越多的证据表明，从事志愿服务与良好的健康和幸福结果之间存在着强烈的相关性。发表在《美国预防医学杂志》上的一项研究成果认为，日益增长的老年人口拥有大量的技能和经验，他们可以通过志愿服务为社会带来更大的利益。医生可以建议有意愿和能力的老年人从事志愿活动，作为一种同时增进健康和社会福利的方式。

　　美国哈佛大学公共卫生学院社会与行为科学家进行的这项分析，是基于面对面访谈的数据和来自从美国“健康与退休研究(HRS)”中随机抽取的12,298名参与者的调查答复。

　　在2010-2016年的两个队列中，研究人员对参与者进行了四年多的跟踪调查。分析结果显示，50岁以上的成年人每年至少从事志愿工作100小时（每周约2小时），死亡率和身体功能受限的风险大大降低。随后的体力活动水平提高，以及以后的幸福感得到改善。

　　需要注意的是，志愿服务与其他身体健康结果（糖尿病、高血压、中风、癌症、心脏病、肺病、关节炎、超重/肥胖、认知障碍、慢性疼痛）、健康行为（酗酒、吸烟、睡眠问题）和心理社会结果（生活满意度、掌控感、抑郁、负面情感、感知功能限制、与配偶生活、与其他家庭/儿童接触）无关。（林君秀）

　

(责编：许心怡、崔元苑)


推荐阅读

判断是否得了高血脂 这些内容要知道   当前，高脂血症（俗称：高血脂）已经成为威胁国民身体健康的四大危险因素（高血压，高血糖、高脂血症，高尿酸）之一，特别是呈现出越来越年轻化态势。湖北省第三人民医院神经内科二区副主任医师方友林来为大家讲讲高脂血症方面的知识。 【详细】

又到一年三伏天 你适合“冬病夏治”吗？   都说三伏天适合“冬病夏治”，那么如何根据自己的体质和实际情况判断是否适合进行“冬病夏治”的保健治疗呢？北京中医药大学东方医院曹云松医生为大家介绍“冬病夏治”的相关知识。 【详细】



精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn