美素佳儿联合各方力量发布自然成长计划

近日，荷兰皇家菲仕兰旗下美素佳儿品牌发布“相遇自然·与你童行——中国家庭自然成长助力计划”，帮助中国新生代父母更好地陪伴孩子，让父母和孩子在探索自然中收获共同成长。

改变“自然缺失”，各界在努力

当下，孩子们在享受着物质生活带来便利的同时，面临着缺少尽情探索自然机会的隐患。都市儿童被科技改变童年，与自然环境疏远已经成为全球社会现象。2005年，美国作家理查德·洛夫在他的畅销书《林间最后的小孩》提出了“自然缺失症”的概念，提出自然接触对于儿童的身心成长都至关重要，并为此敲响了警钟。

为了促进儿童心理健康发展，近年来，全球开始积极推行自然教育。在国内，我国首部《3~6岁运动指南（专家共识版）》中提出，学龄前儿童在全天内各种类型的身体活动时间应累计达到180分钟以上，但实际执行情况并不乐观。

作为婴幼儿配方奶粉品牌，美素佳儿相信自然的力量。产品上，践行“源于自然，臻于科技”理念，奶源来自荷兰自家牧场，奶牛在自然环境中产奶，保证品质自然纯净；功能上，产品含有天然乳铁蛋白、天然乳磷脂、天然OPO等天然成分，配方亲近源乳比例，给宝宝妈妈般温柔呵护；养育上，美素佳儿更提出“一起，自然成长”理念，深化“自然成长”的价值观，将自然概念全方位植入品牌DNA中，在实现商业价值的同时，致力于将自然养育的魅力向全世界传递开来。

发布中国家庭自然成长助力计划，以实际行动帮助儿童发展

8月12日，美素佳儿联合时尚媒体ELLE及世界自然基金会（以下简称WWF），明星体验官艺人代表李晟，并集结京东、孩子王、苏宁红孩子、爱婴岛、爱婴室、丽家宝贝、乐友、物美、贝贝熊、婴知岛、天虹11大母婴行业核心渠道商伙伴，发布 “相遇自然 与你童行·中国家庭自然成长助力计划”，号召全民打卡“自然成长100事”。

发布会现场，荷兰皇家菲仕兰中国董事总经理陈戈表示，荷兰皇家菲仕兰秉承着自然滋养的理念，而美素佳儿的品牌使命是以自然滋养力支持孩子全方位成长。自然对早期儿童发展的重要性得到了教育界的广泛认可，本次集专家、媒体、明星、公益、渠道等社会各界之力，期望以实际行动呼吁帮助父母更好地陪伴孩子一起成长。

荷兰皇家菲仕兰中国区项目负责人则详细介绍了《中国家庭自然成长助力计划》项目。她表示，由于90后父母相对缺乏育儿经验，且生活更偏向电子化智能化，加上户外可供游玩的场地减少，孩子们与大自然接触的机会大大减少。自然成长助力计划旨在帮助更多的年轻父母和孩子“一起，自然成长”。

据了解，自然成长100事承载了美素佳儿的品牌理念，饱含着推动消费者转变育儿观念和行为的希冀。为了保证科学性与可操作性，美素佳儿特邀中国蒙氏教育第一人孙瑞雪合作监制，对100件小事进行内容指导。美素佳儿期望通过号召家长完成每件自然成长小事的打卡来解锁自然育儿指南的方式，在无形中养成自然育儿的认知与习惯，使自然育儿理念真正得到落实，帮助儿童自然成长。另外，用户的每次打卡还将化作善款，由美素佳儿向WWF的自然保护基金发出捐赠，保护森林，维护地球环境，让每一代儿童都能尽情探索自然，在青山绿水中收获成长的奥秘。

深度洞察当下育儿现状 以人文关怀带动品牌成长

近年来，奶粉行业市场竞争日渐激烈。作为头部外资品牌，美素佳儿一直专注于打造爆款好品，以“好消化易吸收”为主打的美素佳儿奶粉和将“天然乳铁蛋白含量超群，增强保护力”作为主打的皇家美素佳儿奶粉受到了无数妈妈的欢迎。而在核心产品力之外，美素佳儿通过建立“自然养育”的品牌形象达成与消费者的情感连接，真正为用户着想，从用户角度深入洞察解决用户困扰出发赢得不少父母的青睐。

不管市场如何变化，对于品牌而言，精准把握消费者风向，洞察消费者实际需求，才是在竞争中先人一步的法宝。美素佳儿这次精准洞察当下育儿困境，跨界时尚、环保圈联合渠道发布中国家庭自然成长助力计划，不仅将品牌竞争打出差异化，同时也在品牌活动中成功链接消费者情感，凸显出一份温情，为奶粉行业今后的品牌建设树立了一个标杆。