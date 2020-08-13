谭德塞：阻止疫情传播　年轻人作用大

世界卫生组织总干事谭德塞12日表示，尽管大多数年轻人在新冠疫情中不是重症高危人群，但他们在阻止疫情传播方面发挥着重要作用，承担着共同责任。

谭德塞当天在世卫组织与联合国教科文组织共同主办的“国际青年日”网上论坛发言，对年轻人、青年组织，以及世界各地的青年网络在新冠疫情期间的集体行动予以肯定。

谭德塞表示，新冠大流行对年轻人未来产生的重大影响不仅来自病毒本身，还有对经济、就业、教育、整体健康系统的影响。他呼吁让年轻人充分了解疫情，做出对健康有利的选择，以享有长久健康的生活。

谭德塞说，尽管在新冠大流行期间大多数年轻人患严重疾病的风险不高，但未来全球公共卫生突发事件和疾病暴发可能变得更加常见，因此需要帮助年轻人在未来发挥重要作用。

他呼吁各组织机构、各国政府倾听年轻人的意见，在防控疫情方面鼓励其参与、赋予其权力，让他们成为行动伙伴；呼吁各国让青年人在政治决策中发挥更大作用，因为在面对今天和未来的健康挑战时，青年人的参与至关重要；鼓励年轻人“大胆思考、勇敢行动”，因为世界依赖于他们的创造力和新观念。

近期全球多地新冠疫情出现反弹态势，疫情发展的一个新特点是年轻人感染比例上升，在一些国家和地区甚至成为感染率最高的群体。世卫组织认为，一些国家确诊病例激增的原因之一是年轻人“放松了警惕”。该机构和多国专家警告说，年轻人也是新冠病毒易感人群，必须和其他年龄群体一样严格遵守防疫规定。

12日是“国际青年日”，今年新冠大流行背景下的主题为“青年参与全球行动”。（记者刘曲）