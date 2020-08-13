热词：滚动 妇幼　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315
人民网>>人民健康网

谭德塞：阻止疫情传播　年轻人作用大

2020年08月13日08:40 来源：新华网

世界卫生组织总干事谭德塞12日表示，尽管大多数年轻人在新冠疫情中不是重症高危人群，但他们在阻止疫情传播方面发挥着重要作用，承担着共同责任。

谭德塞当天在世卫组织与联合国教科文组织共同主办的“国际青年日”网上论坛发言，对年轻人、青年组织，以及世界各地的青年网络在新冠疫情期间的集体行动予以肯定。

谭德塞表示，新冠大流行对年轻人未来产生的重大影响不仅来自病毒本身，还有对经济、就业、教育、整体健康系统的影响。他呼吁让年轻人充分了解疫情，做出对健康有利的选择，以享有长久健康的生活。

谭德塞说，尽管在新冠大流行期间大多数年轻人患严重疾病的风险不高，但未来全球公共卫生突发事件和疾病暴发可能变得更加常见，因此需要帮助年轻人在未来发挥重要作用。

他呼吁各组织机构、各国政府倾听年轻人的意见，在防控疫情方面鼓励其参与、赋予其权力，让他们成为行动伙伴；呼吁各国让青年人在政治决策中发挥更大作用，因为在面对今天和未来的健康挑战时，青年人的参与至关重要；鼓励年轻人“大胆思考、勇敢行动”，因为世界依赖于他们的创造力和新观念。

近期全球多地新冠疫情出现反弹态势，疫情发展的一个新特点是年轻人感染比例上升，在一些国家和地区甚至成为感染率最高的群体。世卫组织认为，一些国家确诊病例激增的原因之一是年轻人“放松了警惕”。该机构和多国专家警告说，年轻人也是新冠病毒易感人群，必须和其他年龄群体一样严格遵守防疫规定。

12日是“国际青年日”，今年新冠大流行背景下的主题为“青年参与全球行动”。（记者刘曲）

(责编：许心怡、崔元苑)


推荐阅读

判断是否得了高血脂 这些内容要知道   当前，高脂血症（俗称：高血脂）已经成为威胁国民身体健康的四大危险因素（高血压，高血糖、高脂血症，高尿酸）之一，特别是呈现出越来越年轻化态势。湖北省第三人民医院神经内科二区副主任医师方友林来为大家讲讲高脂血症方面的知识。 【详细】

又到一年三伏天 你适合“冬病夏治”吗？   都说三伏天适合“冬病夏治”，那么如何根据自己的体质和实际情况判断是否适合进行“冬病夏治”的保健治疗呢？北京中医药大学东方医院曹云松医生为大家介绍“冬病夏治”的相关知识。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn