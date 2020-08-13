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剩饭菜少了，小份菜多了——餐饮业杜绝“舌尖上的浪费”观察

2020年08月13日08:39 来源：新华网

餐桌文明是社会文明的缩影。记者在武汉、广州、上海、成都等地的餐厅调查发现，适量点餐、不剩菜、不剩饭正成为大部分市民的自觉行为。同时，餐饮行业也在加快推广“光盘行动”，引导顾客文明就餐、理性消费。

“勤俭节约利国利民，传承美德呼唤更多创新。”12日中午，在武汉徐东大街儒家牛肉面馆，正准备点餐的市民饶煜刚告诉记者，过去一个人出门吃饭，点两个菜不够丰富，三个菜又吃不完，商家适时推出半份菜和小份菜，就能让客人多些选择和实惠。

记者走访武汉多家餐厅看到，小碗菜、半份菜、配备打包盒等已经成为各餐厅的标配，按需点餐、少量多样也是消费者的自发行为。在武汉小蓝鲸酒店，2013年至今一直提供免费打包盒，所有餐品都可以提供半份或小份点餐选择；在群星城海底捞火锅店，服务员主动提醒有半份菜、四宫格锅底可供选择，建议客人多选品种、少点先吃、不够再加……

中午饭点时刻，位于广州市越秀区动漫星城里的很多餐厅人声鼎沸，很多在附近工作的人来这里就餐。在此就餐的周女士非常认可“光盘”倡议，“希望所有人都能认真对待每一顿餐食，珍惜来之不易的劳动成果，做一个行动派。”

除了广大市民正在积极践行适度消费、拒绝浪费，很多餐厅、饭店等也多措并举，引导顾客拒绝浪费，从源头减少厨余垃圾。

12日中午，记者走进位于上海市黄浦区的丰收日餐饮连锁店，每张餐桌上都摆放着“节约粮食，杜绝浪费”“提倡分餐制”等宣传标牌。

“观察发现，目前我们门店的消费者大多还是比较理性。”丰收日（集团）股份有限公司副总裁邱艳说，为了帮助消费者能够更有效减少浪费，店内工作人员也会在点餐环节帮助消费者把握点餐量。

上海品海饭店总经理赵宪珍表示，现在生活水平提高，菜肴推新的频率也越来越快。在她看来，大家点餐时对没有看到过或者没尝过的美食总是充满好奇，但往往一个不小心就点餐过多吃不完，造成了较大浪费。“面对这种情况，我们不能强硬阻止客人点餐，而是要站在客人的立场上，引导其从点滴生活细节做起，与浪费陋习告别，让他们吃出餐饮美感和情趣，吃出文明修养。”

“我们已经开始设计新的倡导不浪费的标语，摆放在店里。食物是吃的不是拿来浪费的，作为餐饮单位，我们需要更积极引导顾客拒绝浪费。”在“美食之都”四川成都，网红美食品牌“冒椒火辣”创始人侯宇翔说，作为一家串串店，他们店推出了小土豆、鹌鹑蛋等小碗菜，方便顾客适度消费。

成都餐饮同业公会也向全市餐饮单位发出了拒绝浪费的倡议。“我们号召更多餐饮单位提供‘半份’‘小份’的服务方式，带头不使用一次性餐具，积极提供环保打包服务。”成都餐饮同业公会秘书长袁小然说。

11日，成都市启动“光盘行动”，并出台了《关于开展‘光盘行动’的工作方案》，号召餐饮单位在菜单上主动标示菜肴分量，引导顾客文明就餐、理性消费，从源头减少厨余垃圾。“我们还通过小游戏引导市民扫码参加光盘群组，‘晒’出光盘行动。”成都市城市管理委员会相关负责人说。（记者程思琪、龚雯、田中全、陆浩、董小红）

(责编：许心怡、崔元苑)


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