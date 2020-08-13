香港集中精力抗疫的有力保障

十三届全国人大常委会第二十一次会议作出决定，明确2020年9月30日后，香港特区第六届立法会继续履行职责，不少于一年，直至第七届立法会任期开始为止。这一决定，充分体现了中央对香港市民的人身安全、生命安全、健康安全的关心，对香港战胜疫情、恢复经济和改善民生的支持，为特区政府和香港各界全力以赴抗击疫情免除了后顾之忧、注入了强大信心。

当前，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延。事实反复告诉人们，控制疫情是保障生命健康安全的当务之急，也是经济社会正常运行的前提条件。7月初以来，香港暴发新一轮新冠肺炎疫情，防疫形势异常严峻。在此背景下，香港特区行政长官林郑月娥会同行政会议决定，将原定于2020年9月6日举行的香港特别行政区第七届立法会选举推迟一年；全国人民代表大会常务委员会就第七届立法会选举推迟情况下立法机关空缺问题作出相关安排，这不仅是合宪合法合理之举，也是香港集中精力抗疫的必然要求。

从世界各地的疫情防控经验来看，只有切实坚持“生命至上”，才能真正打赢疫情防控阻击战，也才能让经济社会活动恢复正常。可以想象，在疫情没有得到有效控制的情况下，倘若立法会选举按原定时间进行，将有超过300万选民参与投票，人群聚集极易造成交叉感染，这无疑将给香港防疫工作造成难以预料的困难和压力，更会对香港市民生命健康安全造成直接威胁。在此背景下，推迟第七届立法会选举、明确第六届立法会继续履职，这不仅是科学防控疫情的需要，是确保立法会选举公平公正的需要，更是对广大香港市民生命健康安全的高度负责。

事有轻重缓急。当前，香港疫情反弹和经济民生问题相互交织，去年6月发生的“修例风波”，已经令香港经济遭到重创。如今，新冠肺炎疫情更让香港经济雪上加霜。据统计，2020年第二季度香港本地生产总值同比下跌9%，私人消费同比下跌14.5%。倘若疫情得不到有效控制，第三季度香港经济将会面临更大的压力，稳住经济也将无从谈起。正因如此，集中精力控制住疫情，才能让市民恢复正常生活及出行，为香港恢复经济、改善民生创造条件。

香港是祖国大家庭的一员。中央政府和内地始终是香港的最大靠山，对香港同胞生命健康的爱护始终如一。早在香港疫情暴发之初，中央政府就及时协调口罩等防疫物资供应，保障生活物资稳定供港，协助接返滞留内地和海外港人返港。面对新一轮疫情，中央政府积极协调广东省向香港派出医疗队伍，并向香港提供口罩、防护服等医疗物资，向香港市民免费提供核酸检测，尽最大可能帮助香港抗击疫情，保护香港市民的生命健康安全。此次，全国人大常委会依法及时作出相关决定，不仅是解决香港立法机关空缺问题的最恰当办法，也必将为香港集中精力抗疫提供有力保障。

疫情之下，生命至上。集中精力抗疫，确保市民生命健康安全，已成为当前香港压倒一切的头等大事。香港各界当务之急是“抛开区分求共对”，在特区政府带领下战胜疫情、渡过难关，让香港社会早日重现生机。我们相信，在中央政府的坚定支持和内地各界的大力援助下，特区政府一定能够带领香港社会早日打赢疫情防控阻击战，迎来香港更加美好的明天！

《 人民日报 》（ 2020年08月13日 01 版）