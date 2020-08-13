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再现新冠病例 新西兰怀疑货运输入

2020年08月13日08:17 来源：北京青年报

　　新西兰卫生官员正着手调查，时隔三个多月再次出现的本土传播新冠病例是否由货运将病毒带入国内引发。

　　路透社12日报道，新西兰11日报告新增4例本土新冠病例后，其传染源头困扰卫生官员，因为这个国家已有102天没有出现本土病例，4例新增病例近期也没有海外旅行史。

　　这4例新增病例来自奥克兰南郊同一个家庭。新西兰卫生总干事阿什利·布卢姆菲尔德在记者会上说：“我们正在努力解开这个家庭如何感染的谜团。”

　　调查人员正聚焦跨境货运输入病毒的可能性。布卢姆菲尔德说，新增病例中，一名男子在奥克兰一个冷库上班，调查人员正对那里作环境表面检测。

　　布卢姆菲尔德说，新冠病毒能“在冷藏环境存活相当长一段时间”。

　　这一冷库隶属美国美冷物流公司在新西兰的分公司。美冷物流总部位于美国亚特兰大，在美国、澳大利亚和新西兰经营冷链物流业务。

　　美冷物流新西兰分公司总经理理查德·温纳尔告诉《新西兰先驱报》，那名染病男子已请病假数日，公司已要求所有员工回家并接受新冠病毒检测。

　　世界卫生组织网站称，迄今为止没有发现确认由食物或食物包装传播病毒引发感染的新冠病例，但不少研究表明新冠病毒可在塑料制品上存活长达72个小时。

　　新西兰染病家庭有两名成员在已出现症状的情况下游览罗托鲁阿市多个景点，另有一人出现症状后仍到奥克兰一家金融企业上班。

　　布卢姆菲尔德说，4人因与染病家庭接触而被认定为疑似病例；超过200人为密切或偶然接触者；卫生官员今后几天准备对数以万计的民众做新冠病毒检测。

　　新西兰最大城市奥克兰人口大约170万，12日中午起防疫限制措施提升至3级，即要求市民尽量居家、避免不必要出行。总理杰辛达·阿德恩说，面对新冠疫情，“严格、尽早封城依然是最佳应对方式”。

　　新冠疫情年初暴发后，新西兰采取严格防疫措施，得以较早控制住疫情。

　　据新华社

(责编：许心怡、崔元苑)


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