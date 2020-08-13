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杜绝“舌尖浪费”要从“刀尖”抓起

2020年08月13日08:14 来源：北京青年报

杜绝浪费，人人有责。武汉市餐饮业协会向武汉的餐厅发出倡议：推行N-1点餐模式，即10位进餐客人只点9个人的菜，不够再增加菜品；针对两三位客人进餐，餐厅推出半份菜和小份菜，在节约前提下，满足消费者品种多样化的需求；每家餐厅要准备打包盒，对万一有剩菜、剩饭的顾客提供打包服务。

过去提到“舌尖上的浪费”，一般认为是“舌尖”的事情，只要顾客不再奢侈浪费也就行了。这的确很重要，如果顾客都能“以节俭为荣、以浪费为耻”，浪费现象自然大为减少，但一种文化观念的改变，往往需要较长时间，而且“舌尖上的浪费”产生的原因很复杂，即便是围绕“舌尖”做工作，也不仅仅是呼吁和谴责。

“舌尖上的浪费”，是一个体系的问题，杜绝“舌尖上的浪费”，也不仅仅需要在“舌尖”上做出努力。武汉市餐饮企业的这一倡议，从“舌尖”延伸到了“刀尖”，也就是更好地发挥饭店的作用，让人眼前一亮。“刀尖”上的努力，这只是第一步，并不止于此。

经常有人感慨，南方和北方餐饮的不同，从盘子上就能看出。比如北方的盘子一般比较大，菜的分量也比较足。可南方菜，尤其是淮扬菜，以精致见长，一般盘子较小，上的菜较少，这也导致点的菜种类比较多。一个南方人到了北方，如果按照淮扬菜点餐的话，很有可能出现浪费现象。相反，如果北方人来到南方，如果按照家乡的习惯点菜，则很有可能吃不饱。

这里只是一个大概情况，事实千差万别。即便是在南方，到不同的淮扬菜馆吃饭，提供的菜分量也不尽相同。中餐的传统生产模式，如同“盐少许”“油少许”的约数一样，装盘也很少有一个准头，没有一致的标准，不仅因地不同，而且因店不同，甚至因人不同、因手不同，同一个厨师在不同时间内炒出来的菜，装盘的分量也是不尽相同。对于很多人来说，到饭店点菜，多少有些“蒙”的成分，更多是凭感觉“毛估估”，很难有一个精确判断。

这与西餐的生产形成了鲜明反差。一个人到肯德基吃饭，只要吃过几次，基本知道自己要点几个汉堡，一般不会浪费，可到了中餐馆，却很难做到精准点菜，往往不是多，就是少。出于传统习惯，再加上现在生活确实好了，也不差几个钱，所以一般人都是往多里点。一些饭店为了能够多做生意，还放任甚至诱导顾客多点菜。

更大的浪费，其实不是顾客点菜，而是“团菜”，也就是一客多少钱、一桌多少菜，有一个标准。顾客一般认“钱的标准”，而把菜分量的选择权让渡给了饭店。公款消费、商务接待，家庭比较上档次的宴请尤其是宴席，基本都是这种模式。这种浪费，顾客有责任，但更大的责任还在于饭店。做得好一点的饭店，可能会提醒顾客打包，但一个问题是，打包难道就不存在浪费吗？很多大型宴会，剩菜那么多，怎么“打包”？即便“打包”回去，真的继续食用吗？

杜绝“舌尖浪费”要从“刀尖”抓起，也需要饭店作出改变。日前江苏省餐饮行业协会、江苏省工商联餐饮业商会联合全省各地餐饮烹饪行业组织发出倡议，除强调及时提醒顾客并提供打包服务，还提出将制止餐饮浪费纳入到餐饮生产、加工、服务的全过程，科学设计菜单，鼓励提供小份菜等。这实际上涉及改革传统中餐生产和经营模式的问题，值得重视和认真研究推行。（乔杉）

(责编：许心怡、崔元苑)


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