2020西普会健康产业资本峰会开幕

8月12日，健康产业资本峰会(下称“资本峰会”)在海南博鳌亚洲论坛大酒店启幕，同时拉开了2020年中国健康产业生态大会的大幕。本届峰会由中康资讯联合中信证券、国盛证券举办。

据悉，2020西普会健康产业资本峰会是西普会在对标“J.P.摩根医疗健康大会”的重要且必要的组成部分，旨在通过资本峰会纵览行业政策的细节与影响、洞察行业发展的概况与趋势、发现资本市场的考量与风向。

新医改已逾十年，2019年提质控费的主旋律产生了重大的短期影响。上海创奇健康发展研究院创始人&执行理事长蔡江南分析了新医改趋势对大健康产业结构的长期影响。

近两年资本市场政策强力助推了创新药产业的发展，同时市场对其价值也产生了一些争议。如何把握投资趋势，实现创新药“科学+资本”，中信证券董事总经理程杰解读中国资本市场政策变革及其对医药健康产业投资的影响。中康资讯产业资本研究中心总经理郭晓云对中国医药健康产业升维下的投资机会进行分析。

在新的产业发展与投资趋势之下，中国健康产业中各环节的企业纷纷制定了驱动发展的创新战略。

江苏恒瑞医药股份有限公司副总经理陶维康，中国生物制药有限公司执行董事、资深副总裁谢炘，君实生物副总经理兼首席质量官王刚，百济神州中国区总经理兼公司总裁吴晓滨，联合创始人兼首席执行官刘世高，中山康方生物商务拓展副总裁陈晨，昆药集团总裁钟祥刚，广誉远掌门人郭家学，山东宏济堂制药集团股份有限公司总经理刘五生等医药制造企业领导出席会议并分享各自企业创新战略布局。

全球新冠疫情强化了民众以预防为主的健康理念，境外疫情的持续带来了对中国提供的产品和服务的需求。医疗器械、医疗服务、第三方服务2020年以来取得了令人瞩目的发展，一方面是市场的推动，另一方面则归功于企业适时调整的战略。

和瑞基因CEO周珺介绍了基因检测临床应用的新篇章-肿瘤早筛。通过肿瘤早筛及早发现、及早干预，既可以极大改善患者生存，同时避免医疗资源的浪费和患者经济压力。三诺生物传感股份有限公司董事长李少波介绍后疫情时代的机会与数智化转型，让糖尿病管理更简单。

美年大健康集团董事长俞熔将介绍了以体检为健康管理入口布局医疗生态。金域医学高级副总裁郝必喜结合疫情中独立医学实验室(ICL)中起到的重大作用，显示出来的担当，认为ICL行业崛起将带动我国医疗检验能力提升。

此次资本峰会还设立了医药健康项目创投专场。高特佳投资CEO黄青介绍健康产业升维下的价值再判断与投资新策略。在健康产业升维中，医药投资人在找什么？这个问题不仅投资方需要思索，需要融资的项目方更需要考虑。高特佳投资执行合伙人范大龙、奇迹之光创投基金管理合伙人郭秋杉、联创永宣高级合伙人李小强、IDG资本医疗基金合伙人张建斌、幂方资本管理合伙人周玉建等嘉宾对这一主题进行了深入探讨。