老龄社会30人论坛专题研讨会成功举办

8月6日晚，由老龄社会30人论坛暨盘古智库老龄社会研究中心、北京协力人口与社会发展研究所联合举办的认知障碍照护与社会支持——老龄社会30人论坛第25期专题研讨会以线上直播的方式成功举办。本次专题研讨会由老龄社会30人论坛2020年度轮值主席、南开大学人口与发展研究所教授原新主持，北京大学第一医院神经内科副主任医师孙永安，清华大学建筑系博士李佳婧，上海剪爱公益发展中心创始人汤彬，诚和敬乐智坊负责人罗珊珍分别以“认知障碍的早期筛查诊断与干预”，“如何营造支持性的认知症照料环境”，“上海认知障碍社区支持的探索与实践”，“乘风破浪的认知症多学科整合照护探索”为题进行了内容丰富的精彩分享。

认知症是一个全球化的挑战。根据2019年中国阿尔茨海默病患者家庭生存状况调研报告，患者家庭面临许多挑战，比如照护困难、经济压力等，目前认知症专业照护机构处于供需匹配不平衡的状态。汤彬认为，认知症不是认知症患者在制造问题，而是他们碰到了问题，需要社会各个单位共同参与、共同解决。上海剪爱公益发展中心（以下简称“剪爱”）提出的认知症分级预防体系成为了上海社区实践中的一个解决路径，剪爱同时成立了认知障碍家庭支持中心，为认知症的供需服务建立了一套个案管理制度。

老龄社会30人论坛成员、北京协力人口与社会发展研究所所长贾云竹以“认知障碍照护服务与社会支持的国际经验与本土探索”为题对本次研讨会进行了点评与小结。她表示，认知障碍照护不仅是医疗问题，更是社会问题。阿尔兹海默病的社会关注度上升，国内外许多影视作品都有体现并折射出了一些现实问题，尤其是家庭困扰。认知症作为一个全球共同面临的重大公共卫生议题，世界卫生组织以及全球29个国家和地区已制定了相应的体系建设与行动计划，以整合国家和社会资源，满足失智照护需求。