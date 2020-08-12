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感染者无论有无症状 携带病毒量一样多

2020年08月12日08:35 来源：科技日报

韩国科学家在近日出版的《美国医学学会·内科学》杂志上撰文指出，他们的最新研究表明，无论是否有症状，新冠病毒感染者的鼻子、喉咙和肺部携带的病毒物质一样多，这是无症状携带者可传播新冠病毒的重要生物学证据。

在该研究中，顺天乡大学医学院李承才（音译）小组在3月6日—26日，对一个隔离点采集的303名隔离者的拭子样本进行了分析。这组人的年龄从22—36岁不等，三分之二为女性。所有人中，有症状者193人，无症状者110人，其中89人一直未曾出现任何症状。

在隔离8天后，研究人员每隔固定时间对这些人采样检测，发现他们上下呼吸道样本中都含有相当多的病毒遗传物质。研究人员共进行了1886次检测，结果发现，那些在测试时没有任何症状，包括后来也从未出现症状者的鼻子、喉咙和肺部携带的病原体物质与有症状者同样多。

而且，研究人员通过对无症状者进行定期检测后还发现，尽管无症状者清除病毒的速度快于有症状者，但新冠病毒仍会在他们体内持续一段时间。不过，无症状患者转为阴性的中位时间略低于有症状患者，分别为17天和19.5天。

研究人员表示，这一发现本身有望帮助人们了解哪些感染者是真正无症状，而不是处于“症状前”状态。

研究人员表示，他们的研究无法“确定无症状患者在传播新冠病毒中发挥多大作用”。

因为从理论上讲，两者鼻子和喉咙中含有相同数量的病毒，意味着可以传播相同的病毒，但无症状者不太可能有剧烈咳嗽，而这种咳嗽会将病毒飞沫散播到空气中。

英国雷丁大学细胞微生物学家西蒙·克拉克博士指出，虽然无症状者有传播病毒的风险，但出现“咳嗽并喷出病毒”症状的人传播病毒的风险更高。巴斯大学感染生物学家安德鲁·普雷斯顿博士则表示，从任何人身上感染新冠病毒的风险取决于多种因素，包括被感染者呼吸的深度和速度，与传播者之间的距离、是否处于封闭环境中等。（记者刘霞）

(责编：许心怡、崔元苑)


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