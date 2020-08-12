健身动起来，体育消费热起来

8月8日是全国第12个全民健身日，日前，首届北京体育消费节正式启动。依托北京丰富的体育资源及互联网平台资源与系统集成优势，设置了“线上买”“线上订”“线上赛”三大服务板块，通过打折消费、免费体验、线上比赛、直播带货等方式，联动线上、线下丰富多样的体育消费活动，充分满足消费者健身运动需求。为助力体育消费市场复苏，各地也在创新模式，纵深探索“健身+体育消费”的新方式。

点燃健身运动热潮

今年的全民健身日正值周末，在北京，许多市民已通过京东App的线上入口免费预定了8月8日当天的健身场馆运动体验。

板面翻转、身体轻盈跳跃……在北京首钢园，原本将于9月初正式开业的首钢极限公园为配合北京体育消费节活动首次向公众开放，邀请专业教练提供公开课教学，也吸引了不少“滑板少年”前来切磋技巧。

对于大众运动项目，市民可提前就近预约涵盖篮球、足球、游泳、乒乓球等在内的几大场馆类型，于8月8日前往体验，共有418家体育健身场馆参与本次体育消费活动。

在昌平区立水桥一家乒乓球俱乐部里，唐文旸正与14岁的女儿挥汗对战，他在一周前就预约好了8月8日的下午场次，准备同孩子痛快地打场球，这也是疫情以来他与女儿第一次回到久违的乒乓球馆。“我平时工作忙，没时间锻炼，疫情期间胖了好几斤。如今运动场馆逐渐恢复开放，我们得赶快‘动起来’，好身体是学习和工作最重要的本钱。”唐文旸兴致勃勃地说。

为吸引更多体育爱好者重新回到健身场所，助力全民健身发展，“政府购服务，群众享实惠”的模式正在全国更多地区火热开展。

湖南长沙，26个游泳场馆与64个培训点今夏免费开放，这份暑期清凉福利得到了学生与家长追捧；浙江杭州，公共体育场馆免费或低收费开放进一步推进，每月免费开放时间持续增加；重庆，奥体中心游泳馆在全民健身日期间推出了免费国民体质监测服务，为市民提供健康建议……放眼神州大地，强健体魄、培养持之以恒的健身习惯，正成为越来越多人的自觉选择。

助推体育产品消费

7月28日，四川省印发《关于促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的实施意见》，从打造体育产业核心增长极、建设三大运动产业带、推动区域体育产业协调发展等方面提出31条意见，促进全民健身和体育消费，推动体育产业高质量发展。在广东，体育活动规模由往年大规模群众聚集性活动向小规模、分散型、个性化转变，以“湾区运动汇”为代表的线上线下系列活动，利用互联技术，汇集在线健身、线上培训等新业务，涵盖跑步、瑜伽、攀岩、骑行、电子竞技等多项运动，不断激发出体育市场活力与产业消费潜力。疫情防控常态化之下，以全民健身日为契机，依托民众逐步复苏的运动热情，各地在不断探索新形式，拉动体育消费发展。

“领取全民健身日的体育消费券之后，我下单了一双很早之前就喜欢的运动跑鞋，用券购买的打折价格非常划算。”“95后”健身达人李昊告诉记者，从上大学开始他就养成了健身的习惯，如今已坚持5年多了，在他的影响下，父母也成了健身房的常客。赶上全民健身日的消费福利，他给母亲买了可以准确监测心率与热量消耗的运动手表，给爱好羽毛球的父亲买了一副专业级球拍，全家人配齐了运动装备。

爱运动与促消费的内在逻辑越来越清晰地显现出来。公众对体育锻炼的重视度日益增强，选配装备、科学健身的观念也成为更多人的共识。

在奥运射击冠军杨凌看来，通过在体育消费季中推荐和介绍运动健身产品，消费者能够从自我保护与提高运动效能的角度进一步增进对体育运动的理解。“全民体育并非只是简简单单地动起来，要有专业的知识、专业的服装、专业的装备。公众需要了解这些知识，当想要尝试某项运动时能有专业装备辅助，一方面会拥有更好的运动体验，另一方面会减少运动伤害。”

消费券促进市场回暖

疫情发生以来，为推动复工达产、助力体育健身行业复苏，发放体育消费券成为不少地方扶持体育产业、刺激体育消费的手段。发放体育消费券，既给健身爱好者带来了实惠，也通过个人运动健身的直接消费增加了健身场所效益、拉动人气，于消费者和经营者来说是双赢。燕山大学经济管理学院副教授王韶华表示，线下体育服务业受疫情影响严重，在疫情防控形势持续向好的背景下，发放体育消费券有助于激活被抑制的体育消费市场，促进体育服务业回暖的速度。

与此同时，体育消费券的设计要想能够更匹配消费者的健身习惯，也需要设计得更加精细、投放得更加精准、产品类型更加丰富。

业内专家指出，面对健身爱好者次卡、季卡、课时卡的不同消费习惯，消费券面额如何能对应更多健身产品；打造“15分钟健身圈”，居民在家门口就能进行运动，消费券的使用需要增加合作场馆、覆盖更多健身场所，使其在使用上更为便捷。此外，还应在相对固定的时间发放消费券，并进一步提高宣传推介力度，吸引更多人参与运动健身消费。