“餐饮浪费现象，触目惊心、令人痛心！”习近平总书记近日对制止餐饮浪费行为作出重要指示，指出要加强立法，强化监管，采取有效措施，建立长效机制，坚决制止餐饮浪费行为，强调要进一步加强宣传教育，切实培养节约习惯，在全社会营造浪费可耻、节约为荣的氛围。习近平总书记的重要指示，表明了我们党厉行勤俭节约、反对铺张浪费的鲜明态度和坚定决心，体现了以习近平同志为核心的党中央高度重视粮食安全、深切关心群众生活的人民情怀。

“俭，德之共也；侈，恶之大也。”早在2013年年初，习近平总书记就作出重要指示，强调“浪费之风务必狠刹”，号召“努力使厉行节约、反对浪费在全社会蔚然成风”。党的十八大以来，从坚决清理整顿“舌尖上的浪费”“酒桌上的应酬”等干部群众深恶痛绝的突出问题，到制定《党政机关厉行节约反对浪费条例》、切实遏制公务支出和公款消费中的各种违纪违规违法现象；从启动节俭养德全民节约行动、养成健康文明生活方式，到发起吃尽盘中餐的“光盘行动”、掀起浪费可耻节约为荣的餐桌新风，一系列有力整治举措推动餐饮浪费现象有所改观，特别是群众反映强烈的公款餐饮浪费行为得到有效遏制，全党全社会厉行节约的良好风尚正在形成。同时也应当看到，一些地方餐饮浪费现象仍然存在，有的甚至触目惊心、令人痛心，必须坚决贯彻落实习近平总书记重要指示精神，制定实施更有力的举措，推动全社会深入推进制止餐饮浪费工作。

艰苦奋斗、勤俭节约是中华民族的传统美德，是我们党的优良作风。习近平总书记强调：“过去我们党靠艰苦奋斗、勤俭节约不断成就伟业，现在我们仍然要用这样的思想来指导工作。”党和政府一边加快发展经济，一边注重节约、反对浪费，带头过“紧日子”，目的就是为了让人民过上好日子。不论我们国家发展到什么水平，不论人民生活改善到什么地步，艰苦奋斗、勤俭节约的思想和精神永远不能丢。全党同志务必牢记“艰苦奋斗、勤俭节约，不仅是我们一路走来、发展壮大的重要保证，也是我们继往开来、再创辉煌的重要保证”。当此实现“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期，光荣的历史使命、宏伟的奋斗目标、复杂的内外环境，都呼唤我们大兴艰苦奋斗之风，厉行勤俭节约、反对铺张浪费，集中力量办好自己的事情。

还应当看到，制止餐饮浪费行为对守护粮食安全意义重大。我国是一个人口众多、土地资源相对不足的国家，从中长期看我国的粮食产需仍将维持紧平衡态势，粮食浪费带来的资源浪费、环境污染问题绝对不可小觑。我国有14亿人口，每个人每个家庭节约粮食还是浪费粮食，加在一起都不是一个小数目。正如习近平总书记指出的：“尽管我国粮食生产连年丰收，对粮食安全还是始终要有危机意识，今年全球新冠肺炎疫情所带来的影响更是给我们敲响了警钟。”越是面对风险挑战，越要把保障粮食安全放在突出位置，既毫不放松抓好粮食生产，确保中国人的饭碗任何时候都牢牢端在自己手上，又绷紧粮食节约这根弦，坚决制止餐饮浪费行为，推动实现节用裕民、节俭兴国。

今年是全面建成小康社会目标实现之年，是全面打赢脱贫攻坚战收官之年。从明年开始，我国将进入“十四五”时期，这是在全面建成小康社会基础上开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年。让我们一起发扬艰苦奋斗、勤俭节约优良作风，汇聚全党全国人民的奋斗力量，为全面建设社会主义现代化国家开好局、起好步。

《 人民日报 》（ 2020年08月12日 01 版）