7月份北京CPI同比上涨0.7%  猪肉是影响食品价格上涨的最主要因素 

国家统计局北京调查总队昨天发布的最新一期北京市消费价格指数数据显示，本市CPI同比涨幅已连续6个月处于回落态势。7月份，北京居民消费价格环比上涨0.1%，同比上涨0.7%，涨幅比6月回落0.7个百分点。据测算，在0.7%的同比涨幅中，去年价格变动的翘尾影响约为1.0个百分点，今年新涨价影响为负0.3个百分点。

虽然上个月北京CPI同比涨幅创下0.7%的一年来新低，但上个月北京食品价格则继续上涨，同比涨幅达到6.6%，比6月份扩大了1.4个百分点，影响总指数上涨1.03个百分点。其中，猪肉是影响食品价格上涨的最主要因素，同比涨幅达到78.1%，比6月份扩大了5.6个百分点。同时，上个月北京牛肉、羊肉和鸡肉价格也分别同比上涨15.9%、11.1%和5.4%；鲜菜价格上涨了9.5%。上个月，北京鲜瓜果和鸡蛋价格分别同比下降30.1%和15.0%。

与6月份相比，上个月北京食品价格由降转升，上涨0.8%，影响总指数上涨0.13个百分点。据分析，当前我国生猪产能尚处恢复阶段，叠加疫情影响下对水产品的替代需求增加，上个月猪肉价格比6月份上涨9.6%，涨幅继续扩大7.0个百分点。上个月，北京羊肉、鸡肉和牛肉价格分别比6月份上涨0.9%、0.8%和0.6%。进入伏天后，鸡蛋产量下降，造成价格环比上涨3.8%。随着鲜菜供应逐渐恢复正常以及时令水果大量上市，上个月北京鲜菜、鲜果比6月份环比下降了1.8%和5.2%。 （记者 张钦）