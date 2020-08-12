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食品添加剂并不可怕 “零添加”也不等于更安全！

2020年08月12日08:14 来源：北京青年报

今后，爱逛超市选购食物的朋友可能会发现一些变化，比如选购酸奶时，再想找到标注“无添加”的酸奶就比较难了。不是抢光没货的问题，而是可能根本就不许有了。

日前，《食品标识监督管理办法（征求意见稿）》在国家市场监督管理总局网站上公开征求意见，其中规定：食品标识中不能使用“不添加”“零添加”“不含有”或类似字样。

以往不少食品包装都标注“零添加”“不添加合成着色素、不添加增味剂”等字样，也因此收获了不少消费者的青睐。但不得不说，“无添加”其实很大程度含有“忽悠”的成分。

“零添加”顾名思义，就是没有任何添加剂。但仔细想想，现代社会中可能吗？蒸馒头过去也得放碱面，现在也得用酵母吧？做面包也是如此。更不要说在食品工业化生产的今天，我们的日常生活中有众多企业加工的预包装食品的痕迹，想找到不含任何食品添加剂的食品恐怕很难。

值得注意的是，有的商家包装上醒目地标注“零添加”的食品，实质上却是有添加的，所谓“零添加”有时只不过是商家宣传的一种手段，不仅损害消费者知情权，而且扰乱了食品市场竞争秩序。

事实上，食品添加剂并不是妖魔鬼怪。越是发达的国家地区使用食品添加剂的品种就越多。目前在美国允许使用的食品添加剂高达4000多种，而我国只有2000多种，其中包含1000多种香料。其实，合法、适量地使用食品添加剂，不仅无碍健康，还会让食品保鲜、增加口感。

反之，即便真的“零添加”，也不等于一定安全。如果没有防腐剂的发明，我们还停留在吃腐烂变质食物的年代，因为可能无法抑制食品中微生物的繁殖，导致食品容易变质。目前为止，全世界食品安全最大的隐患仍是食源性疾病。

食品添加剂的科普相对滞后，给了相关谣言以及商家公开忽悠提供了机会。有关食品添加剂的事，到了不得不科普的时候了。在中国食品科学院院士孙宝国教授主编的《躲不开的食品添加剂》一书中，他经常说的一句话就是：我国制作豆腐已经有3000多年的历史，而卤水豆腐里的卤水就是最典型的食品添加剂。

最后，我们真心希望在未来的科普中，相关部门和机构能够为人们正确认知添加剂多做工作，再配合相关制度来规范商业行为，确保消费者买得放心、吃得安心。同时，继续完善食品添加剂的使用标准，严厉打击食品非法添加行为，让消费者对食品安全更有信心。（魏世平）

(责编：许心怡、崔元苑)


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