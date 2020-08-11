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陪孩子出去走走 “小候鸟”活动暑假打卡岭南印象园

2020年08月11日17:47 来源：人民网-人民健康网

8月8日，对于广州市番禺区大龙街道新桥村的流动家庭子女来说，是个特别的日子。来自10个流动家庭的24名家长和子女，在无限极志愿者的陪伴下，游玩了广州地标景点岭南印象园。

与流动家庭结对 在打卡游戏中体验岭南文化

为了提升孩子们对岭南文化的好奇心，无限极志愿者与流动家庭组队，按照游览路线，找到园中50个特色景点，拍照打卡完成任务。“我一定能找齐50个打卡点，”来自重庆的成震宇小朋友出说。成震宇今年读小学六年级了，可是妈妈平日里工作太忙，很少有时间带他出来玩。“他的成绩挺好的，平时学习我也不用操心。通过这次‘打卡游戏’，我发现他的记忆力和辨认能力也很好，一路上他都成我向导了，带着我一路完成打卡任务。”成震宇妈妈雷女士说道。

6年前，雷女士带着成震宇来广州，现在他小学念完了，过两天就要到外地念初中了，以后来广州游玩的机会可能变少。“要到长假的时候，或者等他考上大学之后，再和他到发达城市走走。”雷女士说。

不仅是成震宇一家，当天参加“小候鸟”活动的10个家庭中，共有8个家庭的子女即将离开广州，到其它地方念书。据无限极志愿者协会的工作人员介绍，本次活动，为了让小朋友们加深对广州的印象，特意选择了岭南印象园这个有着浓厚岭南特色文化的地方，希望他们能在这里留下与父母的美好记忆。

秉持思利及人 长期关注青少年健康成长

此次活动，不少志愿者还带着自己的孩子参加，希望通过家庭结对互动的方式，让双方孩子“破冰”。“带着孩子做了一天的志愿者，让他交到了新朋友，度过了很有意义的一天。“无限极志愿者黄文生说。

此次“小候鸟”活动过程中，不少家长对志愿者的服务表示赞赏。市民唐女士表示，这类型的活动很有意义，以后会多花点时间跟小朋友多去外面的世界走走。“以前一直就觉得孩子喜欢看推理方面的书，这次来岭南印象园打卡，觉得他在这方面可能真的有一些天赋。平常工作太忙很少与他互动，今后要多抽点时间陪陪孩子。”唐女士说道。

四年发展 志愿者人数超过 8700 人

据无限极方面介绍，企业秉持“思利及人”的核心价值观，在2016年5月成立了无限极志愿者协会，主要由无限极经销商、行政员工和社会爱心人士组成。截至2020年6月，协会已在全国成立了33支志愿者队伍，志愿者人数超过8700人，志愿活动超过580场，志愿服务时长超过68000小时。

(责编：乔业琼、孙博洋)


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