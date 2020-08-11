另一个赛道——云问诊的生死时速

“医院”两个字总让人联想到仪器上跳动的数字、护士忙碌的身影、埋头于病历的医生、排队的患者……在互联网医院里没有这些场景，医生与患者隔着屏幕，网络连通，全程“无接触”。

在互联网医院里，“无接触”的危情鉴诊随时都有可能发生。因为，每位医生的键盘，都连接着3亿多用户的真实求助，而支撑他们做出准确判断、迅速响应的，是整个互联医疗系统的强大后盾。

1月23日，互联网医院值班医生徐海萍，收到一条新增问诊。

“医生，我脸上烫烫的，咳嗽，胸闷。我去过武汉，我不会就要死了吧？”

这名求助者是一名十六岁的男孩，当时正踏上回乡的火车。得到男孩电话号码以后，徐医生迅速将整体情况上报平安好医生总部。而来为他提供帮助的专家，是平安好医生互联网医院医疗院长望亭松。

望亭松，原上海交通大学医学院附属瑞金医院急诊科医生，曾参与抗击SARS等多起公共卫生事件。当时他和团队正值守总部，为用户提供7*24小时疫情问诊服务。

收到讯息，望亭松马上接棒了对男孩的援助工作。经过初步询问，望亭松判断这是一个“疑似新冠肺炎病例”。列车长了解情况后，根据望亭松的建议，将男孩带到一间休息室进行临时隔离。与此同时，抗疫医疗小组全员行动，分别联系山东疾控中心、河南疾控中心、铁路中心、110……协调各种渠道守护每一个可能感染的用户。

第二天经过两次检测，证实男孩没有感染新冠肺炎，有惊无险。

“互联网医院无法确诊新冠肺炎病例，但有能力帮助传统医院筛查70%到90%的无关病患。”望亭松表示，“作为补充力量，互联网医疗会让传统医疗更加高效，会大量减少病患交叉感染的机会。”

平安互联网医院的心内科医师顾小燕曾收到一份来自广东江门的患者发起的咨询。患者是一名19岁的医学院学生，感冒多天，吃过抗生素，但仍不见好转，反而出现胸痛的感觉。到当地一家医院就诊，诊断结论是“胸膜炎”，医生嘱咐她无大碍，回家吃药观察即可。到了下午，胸痛难忍，她试着上线用平安好医生咨询。

接诊的医生是刚入职四个月的顾小燕，当时她刚从三甲医院心内科主治医师转换身份，成为一名互联网医院医生。在听了这位患者的描述后，顾小燕凭借职业敏感性和多年临床经验判断，她的“胸痛、乏力、头晕”很有可能就是重症心肌炎的征兆。

“马上到当地医院挂急诊，可能是重症心肌炎！”顾小燕马上告诉她，现在存在生命危险，要马上给家人打电话或者拨打120。与此同时，顾医生还要来患者家属电话，拨过去指导患者家属如何处理一些突发情况。

患者被送到急诊室抢救时，已经出现了严重的心律失常、心动过速等症状，医生也向家人下达了病危通知书。送治及时，19岁的姑娘被抢救过来，并且在大半年的治疗里恢复良好。

顾小燕说，患者得到及时有效的救助，是她最大的成就感来源。“尤其在一些偏远地区，医疗资源很贫乏，互联网医疗可以把大城市优质的医疗资源分享给不发达的地区。”

如今老百姓上网看病的习惯日渐养成，手机里的医生正在成为越来越多人触手可及的选择。在手机的另一端，更多像顾小燕这样的“触网”医生，他们专业的医疗知识和经验，不再只服务每天挂上号的几十个病患，而是为全国各地的众多患者们随时准备。

“能帮助更多的人”， 这正是顾小燕心中互联网医疗最大的魅力。