健康营销“说法”多 别被虚假宣传迷惑

如今，在网络上广为流传的健康养生“知识”被不少商家利用起来作为营销“说法”。乍看上去，这些“说法”说得“头头是道”，但其中不少含有虚假宣传、夸大宣传，需要消费者细心辨别。“说法”里的“门道”多，消费者莫被虚假宣传迷惑了。下文中，我们通过部分被公开曝光的案例，揭开这些虚假宣传的真面目。

“甩脂机”、“小蛮腰抖器”甩甩就减脂？医生：适量运动+合理膳食才是正道

据国家市场监督管理总局网站发布信息显示，浙江苍南耶耶商贸有限公司销售的“充电触摸屏健身瘦身腰带甩脂机”“腹部按摩减脂瘦腰减肚子小蛮腰抖器”，宣称用户只要用上“甩脂机”“小蛮腰抖器”，让神器抖动，不需忍受运动和节食的辛苦，就能达到“减脂”效果。

真相如何？“减脂”效果没盼来，却等到了处罚通知。因上述商品的广告语涉嫌违反《中华人民共和国广告法》第十七条之规定，属于非医疗、药品、医疗器械广告使用医疗用语违法行为，浙江省苍南县市场监督管理局对上述商贸公司进行了处罚。

正确的减肥方法是什么？深圳市营养学会临床营养分会主任委员、深圳市人民医院营养科主任医师葛茜在接受媒体采访时谈到，判断超重和肥胖的一个主要指标是体脂率，减肥也是要减掉脂肪，降低体脂率。男性体脂率高于25%、女性高于35%则属于肥胖，会影响身材，更会影响健康。体脂率在32%甚至35%以上就可算是较严重的肥胖。肥胖会提高罹患各种疾病的风险。如高血压、糖尿病、高脂血症等。”

减掉脂肪需要多多参加运动，但是只有全身运动特别是核心肌群的有效运动，才能真正提高身体的代谢率。“甩脂机”“小蛮腰抖器”这种局部脂肪组织震动，不能实现运动提高代谢率的作用，因此也不可能实现“减脂”。此外，实现“减脂”也要控制饮食中的热量，避免摄入高热量食物；增加饮食中的膳食纤维成分，提高饱腹感；保持良好的生活规律，按时进行运动、饮食等各方面的调整，必要时到专业医疗机构寻求帮助。

“滴眼液”、“贴眼贴”治愈白内障？医生：手术治疗才靠谱

据媒体报道，武汉市武昌南湖77岁的杜婆婆独自一人居住，5年前视力下降明显，她到医院检查，被诊断为白内障和老花眼，医生建议她尽早手术。由于害怕手术，老人一直犹豫不决，后来在广告上看到一款眼贴，说是能治好老年白内障和老花眼，心动之下就赶紧买了回来使用。

虽然老人感觉视力越来越差，眼睛还特别胀痛，但对方销售人员说是因为疗程还没到时间，于是老人就一直使用下去，持续用了5年。没想到，视力退化加剧，等女儿带她去医院检查时才发现，老人双眼几乎失明。在医生的建议下，杜婆婆接受了白内障手术，视力已经恢复到1.0。

和这种眼贴类似的，还有一些“滴眼液”也宣称具有治疗老年性白内障的功能。正确治疗白内障的方法究竟有哪些呢？

首都医科大学附属北京同仁医院青光眼科主任医师唐炘介绍说，老年性白内障的出现是由于晶状体随着年龄的增大而变得浑浊、老化，“这个浑浊是逐渐加重的，所以病人会感到视力的逐渐下降，并且是无痛的视力下降。”

目前白内障在药物治疗方面还没有特效药。部分眼药水，只能对早期的白内障起到延缓病情发展的作用，但无法逆转病情。“白内障的成因跟年龄相关，也与紫外线过多照射相关，但其他影响因素在临床研究中并没有发现，所以就没有特别有效的药物来治疗。”唐炘强调，白内障最有效的治疗手段是手术，也就是把原本浑浊的晶状体拿出来，换个透明的晶体进去，让白内障患者重获清晰的视力。

“幽螺莎星HP牙膏” 抗幽门螺杆菌? 医生：药物治疗是正道

上海市嘉定区市场监督管理局发布的信息显示，上海利康消毒高科技有限公司销售的“幽螺莎星HP牙膏”在广告中宣称，能清除幽门螺杆菌，消除口臭，预防胃HP感染复发。

这款牙膏真有如此“奇效”吗？上海市嘉定区市场监督管理局给出了否定的答案。因违反《中华人民共和国广告法》 第四条第一款及第十七条的规定，上海利康消毒高科技有限公司被处罚款5万元。

用牙膏刷牙就能“远离幽门螺杆菌”，靠谱吗？中华口腔医学会副会长、解放军口腔医学研究所所长刘洪臣在接受《中国消费者报》采访时表示，消费者有三点科普知识需要掌握：第一，牙膏只是刷牙的辅助用品，起到清洁抛光牙面，使口腔清爽的作用；第二，牙膏不是药，不能作为药物利用，牙膏的药物作用是不准确的；第三，口腔内幽门螺杆菌与胃里的幽门螺杆菌是同源的。

正确治疗幽门螺杆菌的方法是什么？刘洪臣介绍说，幽门螺杆菌疾病有明确的药物治疗模式，宜同步配合药物漱口水治疗。正因为口腔的特殊环境容易滋生牙菌斑，导致龋病、牙周炎等口腔疾病影响全身健康，消费者需特别关注自己的口腔卫生，若患有口腔疾病要到医院检查治疗。

“百世乐”高电位治疗仪包治百病？医生：电疗功效被夸大

浙江省市场监督管理局公布的信息显示，杭州兴世亚科技有限公司销售的“百世乐”高电位治疗仪宣称具有调解自律神经系统、内分泌系统和免疫系统，防治各类慢性病等功能，失眠、神经衰弱、高血压、糖尿病、心脏病等人群均适用。

这个治疗仪真的如此神奇吗？答案是否定的。上述宣讲因超出产品注册证核定的适用范围进行虚假宣传，违反了《中华人民共和国反不正当竞争法》第八条第一款规定，被处罚款120万元。

百世乐治疗仪到底能不能治疗“三高”等各类慢性疾病？事实上，该治疗仪的适用范围是辅助治疗失眠、头痛、颈肩痛、腰痛、关节痛及便秘症。由于属于第三类医疗器械，该治疗仪具有较高风险，需要采取特别措施严格控制管理以保证其安全、有效。

温州医科大学附属第一医院老年病专科主任杜晓红在接受媒体采访时指出，一些生物电流会让血液循环加快，但电疗功效被夸大了，很多商家的治疗宣传是不属实的。“首先，临床没有相关数据证明，电疗对健康或亚健康人群有保健效果。其次，电疗是针对特定患病位置进行的，治疗仪通过坐垫放电，如果确实有电流存在，这种做法并不适合有血栓病史、心脏换过瓣膜的人，以及有房性(心房)颤动的病人。”

“固元清”治痛风三天见效？医生：改善生活方式才是关键

据中国消费者协会网站发布信息提到，茅先生因患痛风疾病，在浙江省慈溪市某生物科技有限公司看了相关产品“有效调整嘌吟代谢功能、平衡血尿酸”“承诺三天起效”等宣传后，分两次从该公司购买了5盒产品批号为食字类的“固元清”黄精苡仁汤。

服用后不久，茅先生感到极度不适，经医生诊断为药物性肝损伤住院治疗，合计花费治疗费用22400元。出院后，茅先生向当地消费者权益保护委员会投诉。调查人员认为，该公司对商品作引人误解的虚假宣传，造成消费者的误认误购，因此要求该公司退还货款并补偿茅先生25000元。

和“固元清”黄精苡仁汤类似，还有一些固元清酸胶囊在销售过程中也宣称有平衡血尿酸、治疗痛风的功效。这是真的吗？

经查验，国家药品监督管理局并没有批准名称为“固元清酸胶囊”及“固元清”黄精苡仁汤的药品。这是商家利用患者求健康心切进行的虚假宣传，把食品当作了药品来卖。

治疗痛风的正确方法有哪些？杭州市中医院风湿免疫科主任医师李亚妤在接受媒体采访时表示，患者总希望有“特效药”，其实改善生活方式是痛风非药物治疗的核心环节，一方面能降低血尿酸水平及减少痛风急性发作，另一方面能促进及保持理想的健康状态，预防并发症。

在日常生活中，要避免生活无规律，限酒、减少高嘌呤食物的摄入、减少果糖摄入、多饮水、防止剧烈运动或受凉。对于合并高血压病的痛风患者，切勿自行使用利尿剂以及降压药，请在医生指导下用药。

“曹清华胶囊”治疗风湿有奇效？医生：无法完全根治

据《健康时报》报道，西安阿房宫药业股份有限公司生产的曹清华薏辛除湿止痛胶囊 (以下简称“曹清华胶囊”)宣称能“战胜类风湿、肿痛、晨僵、伸不直”，7天疏通关节，3个月内能让受损骨关节重生。现实中难缠的关节疾病，在曹清华胶囊广告里可谓药到病除。

真实效果是否也如广告中描述的这般神奇？未必。据统计，2007年至2018年间，曹清华胶囊因表示功效的断言、利用患者名义和形象为产品功效作证明等原因，被全国各省市地区食药监局、工商局通报高达上千次。

治疗风湿疾病的正确方法是什么？中国中医科学院望京医院骨关节二科主任温建民在接受媒体采访时曾指出，风湿病的原因尚不明确，无法从根本上完全治愈。一切打着“治愈、根治”旗号的治疗类风湿药品广告都是虚假广告。但不乏很多患者对于疾病无正确认识，总希望寻求根治之法。广告正是摸透了患者和家属的这种心理，通过巧妙的宣传来诱导消费者。

目前，临床上治疗类风湿关节炎的药物主要是减轻疼痛，改善关节功能、延缓疾病进展。温建民表示，每个病人情况不同，要量体裁衣，采用不同药物。用药、停药都应在医生指导下进行，切勿自行决断，更不要听信广告盲目用药，否则，不仅效果达不到，还可能出现其他副作用。