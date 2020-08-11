戴口罩，也是一种健康文明新风尚

外出佩戴口罩，回家先洗手，亲友聚餐用公筷公勺，公共场合咳嗽、打喷嚏时自觉做好遮挡……2020年以来，这些在新冠肺炎疫情期间推广普及的防疫做法、养成的健康习惯，已逐渐融入我们的日常生活，成为后疫情时代的生活新常态，也形成了一种文明健康的新风尚。

全民抗疫时期，在公共场所佩戴口罩作为“防护标配”，有效阻断了病毒传播，在疫情防控中起到关键作用。据国家卫健委的数据显示，2020年4~6月流感患者总数同比2019年下降92%，这也算是戴口罩的“意外收获”吧。

尽管戴口罩、勤洗手等已成为防疫常识，但仍有一些人无视疫情防控要求，顽固拒戴口罩：有人用“我没有感染”这样的言辞自我开脱；有人态度恶劣，辱骂在地铁站劝导戴口罩的防控人员；有人因未戴口罩被劝止，大打出手伤害小区保安。这些恶劣行径不仅妨碍疫情防控大局，违反相关法律，也透露出一些人公共文明意识的欠缺。4月中旬，北京市发布了首个不文明游园行为清单，其中就包括不戴口罩、扎堆聚集、随地吐痰等13种行为。

虽然，戴口罩难免会产生一定不适感，很多人过去也没有养成戴口罩的生活习惯。但是，为了疫情尽快平息，人人都可以在阳光下自由呼吸，牺牲当下的这点“不自由”，也是我们应有的公共意识和应尽的法律义务。戴口罩不仅是个人防护的需要，也是对他人的保护和尊重。面对前所未有的疫情危机，所有人都是休戚与共，出门佩戴口罩就是每个人对防疫最直接最实际的支持。防疫时期，你戴好了口罩，信任就挂在了脸上，别人也才会回馈给你同样的信任。同时，全社会也要形成共同而强大的文明氛围，让不在公共场所佩戴口罩的人产生“羞耻感”，在文明的凝视下养成良好健康习惯。

其实，每一次疫情的考验，都是提升公共文明、进一步培养健康意识的契机。每个人都是自己健康的第一责任人，健康的“钥匙”就握在自己手里。虽然目前国内疫情防控已转为常态化，但是疫情反弹风险始终存在，越是这样，我们越不能放松防控。从我做起，从点滴做起，坚持不懈，持之以恒，让自觉佩戴口罩等抗疫过程中养成的良好习惯成为一种健康文明新风尚，始终伴随着我们。（晓想）