自觉戴口罩，应成为健康好习惯

儿童不能佩戴成人口罩，儿童按年龄段选口罩并不科学，2岁以内婴幼儿不提倡戴口罩， 6岁以下儿童不建议带N95口罩……近日，解放军总医院第七医学中心儿科医学部儿童健康门诊主任何芳，对中国妇女报·中国妇女网记者特别强调了这些儿童佩戴口罩的科学知识。

目前虽是酷暑炎夏，疫情防控已进入常态化，口罩更是成为了出门必需品。儿童作为特殊防护群体，该如何选用和正确佩戴口罩？

儿童口罩也分大中小，6岁以下不要戴N95口罩

何芳表示，儿童不能佩戴成人口罩，因为成人口罩不能很好贴合儿童脸部，起不到防护作用，应该选择适合儿童年龄的口罩。儿童口罩一般分大、中、小号，小号适用于3～6岁儿童，中号适用于6～9岁儿童，大号建议10周岁以上儿童佩戴。

由于儿童生长发育的个体化区别，高矮胖瘦等对脸型都有很大影响，按年龄段选择口罩仅可作为参考，家长还是应给孩子试戴后选择符合其脸型大小的口罩，才是最佳方案。如果确实没有适合幼儿的口罩，可将现有口罩进行改良后佩戴，原则是改良后口罩需贴合面部，能完全遮挡口、鼻和下巴。

何芳建议，目前市场上口罩种类繁多，像纸口罩、活性炭口罩、棉布口罩、海绵口罩等材质不够致密，预防感染效果有限，为非首选项；医用外科口罩在一定程度上能预防呼吸道感染，幼儿可选择；而N95口罩、KN95口罩能有效预防呼吸道感染，但是佩戴时会有憋气感，6岁以上儿童才可以使用，且应选有呼吸阀的N95口罩。何芳提醒，因为儿童戴口罩会影响呼吸，年龄小的儿童戴口罩需慎重，家长一定要注意观察孩子呼吸情况，一旦异常要随时调整或摘脱口罩；出现呼吸困难儿童不建议佩戴口罩；使用时应将与口罩佩戴无关的物件清理掉。

2岁以内婴幼儿不建议戴口罩

何芳还提示，2岁以内的婴幼儿不提倡戴口罩。因为口罩的防污染性基本和透气性成反比，正规口罩没有2岁以内婴幼儿适用的。婴幼儿肺功能比成人要弱很多，多了口罩尤其是功能性口罩这道阻碍，婴幼儿吸气、呼气都会困难许多，甚至会因为呼吸困难、缺氧而发生窒息。建议在疫情严重地区，2岁以内婴幼儿应尽量不外出，其他地区婴幼儿也尽量少去人群拥挤地方。

何芳建议，气温高时如果儿童长时间戴口罩有不适感觉，一定要立即到相对空旷、安全的地方摘掉口罩，呼吸新鲜空气，缓解缺氧症状；在人群稀少的地方，儿童可以不戴口罩；目前疫情尚未结束，儿童应尽量减少外出，外出也尽量少去人群拥挤地方。

儿童戴口罩应遵循技术规范

2020年5月6日，市场监管总局（标准委）正式发布并实施GB/T38880-2020《儿童口罩技术规范》（以下简称《规范》）推荐性国家标准。《规范》规定了适用于6岁至14岁儿童用口罩的基本要求、外观质量和测试方法，同时提出了19项主要性能指标。

据了解，《规范》对儿童口罩还给出了佩戴安全警示，比如：儿童应在成年人看护下佩戴口罩，看护人应注意观察并教育儿童正确佩戴口罩；儿童佩戴口罩期间不应打闹或进行中等和中等以上强度运动，不应拆卸呼吸阀及呼吸阀内部件；如佩戴口罩期间出现呼吸不适、皮肤过敏等症状，应及时摘脱口罩，必要时应立即就医；口罩应及时更换，不建议口罩洗涤后重复使用，已使用的口罩不能交换等。

出现三种情况应及时更换口罩

当口罩被儿童口水和汗水浸湿了，不仅防护功能下降，甚至还会成为“污染源”。何芳提醒，如果孩子一整天都要佩戴口罩，最好准备2～3只或更多口罩，以备随时替换。一般情况下，一次性口罩建议每4小时更换一个，不要重复使用；医用外科口罩每8小时更换一个；专业防护口罩如KN95、N95口罩等，使用两天后就要更换新的。

需要注意，出现以下情况应及时更换口罩：①口罩破损，密闭性被破坏；②口罩被感染物喷溅，比如被他人的喷嚏飞沫或其他分泌物沾染等；③在人群密集场所停留时间过长或有明确疑似、确诊病例患者接触史。

长时间戴口罩对孩子身体有影响，运动时不宜戴口罩

何芳提醒说，长期佩戴口罩对孩子身体会有一定影响。如果口罩佩戴超过4小时，鼻梁、颧骨和耳部等部位很容易造成压力相关性损伤。孩子皮肤本身娇嫩，加上天热出汗较多，会出现局部皮肤凹陷或充血，严重时出现皮肤破溃、感染。

此外，儿童肺组织比较脆弱，小儿肺容量仅有成人的1/6，儿童青少年的氧气储备能力也比成年人差。儿童青少年在运动时，由于呼吸深度不够，需要加速呼吸频率，这时候如果戴口罩、面罩等，会造成氧气供应不足。如果运动强度大、运动时间长，则会造成满脸通红、头晕等缺氧症状，这时如果有潜在心血管疾病，可能会诱发严重疾病甚至猝死。因此，运动时不宜佩戴口罩，可以选择空旷区域进行运动。国家卫健委疾控局也对孩子们参加户外活动给出具体建议：提倡在空旷、通风、人群不密集的地方活动，尽量减少和他人近距离接触，避免扎堆。

何芳建议，儿童在人群聚集、空气不流通的公共场所（如电梯间、博物馆等），前往医院或诊所时，本身患有感冒或肺炎等呼吸道传染疾病时，都要佩戴口罩，同时还要注意与他人保持一定距离。（见习记者 陈姝）