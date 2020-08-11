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尼泊尔政府决定重新实施国际商业航班禁令至8月31日

2020年08月11日08:18 来源：中国新闻网

尼泊尔政府内阁10日晚召开会议决定，为防控新冠肺炎疫情，重新实施国内、国际商业航班禁令至8月31日。

同时，内阁会议还决定实施国内长途交通禁令至8月31日；决定将尼泊尔印度边界入境点数量从20个削减为10个；决定加强对加德满都谷地人员及车辆进出的管控。

在7月下旬，尼泊尔政府已经决定从8月17日起取消国内、国际商业航班禁令，并按步骤解封。但是近段时间来，尼泊尔每日新增新冠病毒感染病例数又在增多，且加德满都谷地的病例数呈较快速度增长，所以疫情防控压力依旧很重。

8月10日下午，尼泊尔卫生与人口部通报说，过去24小时中，全国新增338例新冠病毒感染病例，累计达23310例。同时，全国新增4例死亡病例，累计达79例。

值得注意的是，加德满都谷地当天新增了44例新冠病例：36例来自加德满都市、4例来自帕坦市、4例来自巴德岗市。至此，加德满都谷地累计有1180例新冠病例。

尼泊尔移民局10日发布公告说，因有一名员工感染了新冠病毒，所以即日起停止为外国公民提供签证办理服务(紧急业务除外)。(记者 张晨翼)

(责编：许心怡、崔元苑)


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