法国新冠疫情现抬头趋势 多地颁布“口罩强制令”

中新网8月10日电 综合报道，近期，法国新冠疫情出现反弹现象，全法国已有多个城市颁布了室外公共场所的口罩强制令。当地时间8月10日起，法国首都巴黎地区及其周边多个省市，也加入了户外强制佩戴口罩的“队伍”。

据英国广播公司(BBC)报道，大巴黎地区新冠病毒检测的确诊率(每100个接受检测的人中被确诊的人数)为2.4%，高于法国平均水平(1.6%)。

鉴于此，自当地时间8月10日8时起，在巴黎大区划定区域内的室外公共场所，11岁以上的小孩及大人，都必须佩戴口罩。

据法新社报道，巴黎市内实行口罩措施的地点包括塞纳河沿岸及上百条街道。旅游热点街区、商业街以及露天市场，还有塞纳河岸、圣马丁运河以及游人众多的蒙马特高地，都在其中。

报道称，户外口罩令实施初期以劝诫为主，十来天之内将会对进入规定区域的人们进行提醒，之后便会开始对违反者罚款135欧元。

上周起，尼斯、雷恩、里尔、马赛及拉罗谢尔等多个法国城市已经实行户外口罩强制令。

另据《欧洲时报》报道，法国上周新增新冠确诊病例数较前一周激增33%，法国总统马克龙宣布，本周将召开新一轮的防疫工作会议。

马克龙呼吁民众“保持高度警惕”，“在室内公共场所必须佩戴口罩”，并且“在不能保持防疫距离的情况下，也要自觉佩戴口罩”。