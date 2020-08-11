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不戴口罩 疫情下数千摩托车手涌入美国小镇狂欢

2020年08月11日08:14 来源：中国新闻网

中新网8月10日电 综合外媒报道，当地时间7日，第80届斯特吉斯摩托车节在美国南达科他州如期揭幕。数千名摩托车手不顾新冠肺炎疫情涌到现场，喝酒狂欢。而这项为期十天的活动使当地居民感到忧虑，害怕活动成为“超级传播者”大会。

据报道，在活动现场，几乎看不到有人戴口罩。63岁的摩托车手凯文·伦斯曼与几名朋友从明尼苏达州前来。伦斯曼说，自2003年以来，他每年都参加斯特吉斯活动，尽管对疫情有点“担心”，但他不想错过80周年活动。

伦斯曼说，“除了少数戴着口罩的人以外，与往年没有什么区别。”不过他表示，他正在避开该市主要街道上的酒吧和夜总会。

来自亚利桑纳州的摩托车手桑浦也表示：“我不想死，但我也不想这辈子就这么被困住。”为了降低感染风险，他将尽可能避免到室内酒吧等场所。

然而，当地的主街道上依然到处都是狂欢者，人们彼此间鲜少保持社交距离。报道称，第80届摩托车集会的访客人数，或远远超过当地约6000名居民的人数。

据报道，南达科他州是美国境内少数未曾宣布封锁措施或强制配戴口罩的州之一，7月初时，美国总统特朗普还曾在此举办“独立日”庆典。

南达科他州共和党籍州长诺姆不仅支持举办摩托车节，对疫情也几乎不采取任何防疫措施。诺姆说：“我们很高兴访客能看到我们伟大的州所提供的一切！”

部分当地居民担心，由于疫情，2020年的聚会可能会成为“超级传播者”大会。当地居民凯络·费尔纳说，已做好万全准备且已备妥食材，要和家人一同待在室内防疫。

斯特吉斯摩托车节活动始于1938年，是美国摩托车爱好者的年度狂欢节。今年，为期10天的活动预计将吸引约25万人，将是疫情暴发以来，美国最大规模的人群聚集活动之一。

(责编：许心怡、崔元苑)


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