三伏天，温度高、湿度大，对孕妇来说是个不小的考验。下面针对夏季孕期容易出现的问题，给大家一些指导建议。

胃肠差。怀孕期间，孕妇的胃肠经常会有一些不适反应，比如恶心、腹胀；加上夏季炎热，有时可能会忍不住吃冷饮，这些都会导致胃肠道不适。建议孕妈妈饮食最好选择新鲜蔬果，注意饮食卫生，不吃剩饭，慎吃各种海产品，不喝生水。饮食尽量清淡一些，适当吃些黄瓜、苦瓜、大白菜等有助祛湿的食物。

痔疮疼。夏季是痔疮高发时节，孕妈妈尤其要注意。如果不加以预防和干预，容易出现痔疮或使病情加重。建议孕妈妈养成定时排便的习惯，排便后或睡前注意局部清洁，经常做提肛运动。不要久坐，不要自行滥用冰片、益母贴等刺激性的药物。症状较重者，应及时就医。

皮肤痒。孕期瘙痒症困扰着不少孕妈妈，夏季湿度大，加速了霉菌滋生蔓延，脚癣、手癣、股癣等各种皮肤病也接踵而来。夏季孕期，建议出汗后及时擦拭、清洗，勤洗澡、勤换衣被和鞋袜。太阳天，被褥多晾晒。孕妈妈的脸盆和毛巾要专人专用，严防相互间交叉感染。如果患有足癣，可用醋泡脚缓解症状。

阴道炎。闷热潮湿的季节，霉菌性阴道炎最易发作。孕妈妈抵抗力相对低一些，容易让阴道炎找上门。建议最好每天更换内裤，单独清洗后晾干。另外，洗澡后不要太着急穿衣裤，应用柔软的毛巾将私处擦干。▲