中医认为，夏季属火，火气通心，人体容易出现烦躁不安、失眠、心慌、胸闷、气短等症状。因此，夏季要从三个方面养好心。

养心阳。夏天属阳，阳主外泄，所以汗多。心阳虚的人出汗过多就会出现心慌、气喘加重、畏寒肢冷、胸痛憋气、舌淡胖、苔白滑、脉弱无力等症状。此时可用生晒参（3~5克）泡水代茶饮，或服生脉饮（由人参或党参、麦冬、五味子等药物组成）。

养心阴。夏天阳亢，心阴最易被耗，所以要注意养心阴。心阴虚是指心阴血不足，不能濡养心脏而出现的病证，表现为五心（胸心、两手心、两足心）烦热、咽干失眠、心慌心跳、舌红等。心阴虚者需要注意少劳累、少出汗、多吃养心阴之品，可以取麦冬3~5克、酸枣5~10个泡水喝。还可食用冰糖大枣小米粥、百合藕粉或银耳莲子羹养心阴。

养心血。心血虚主要是指心血不足，使人的脑髓及五脏失于濡养而出现头昏脑涨、乏力疲倦、面白无华、唇甲色淡等症状，可适当用黄芪、枸杞、大枣、阿胶、当归炖肉吃，能益气补血、养心安神。▲