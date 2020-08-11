热词：滚动 妇幼　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315
人民网>>人民健康网

夏季养心侧重三方面

上海市第六人民医院中医科主任医师 王 兵□主治医师 汪天湛

2020年08月11日05:51 来源：人民网-生命时报

　　中医认为，夏季属火，火气通心，人体容易出现烦躁不安、失眠、心慌、胸闷、气短等症状。因此，夏季要从三个方面养好心。

　　养心阳。夏天属阳，阳主外泄，所以汗多。心阳虚的人出汗过多就会出现心慌、气喘加重、畏寒肢冷、胸痛憋气、舌淡胖、苔白滑、脉弱无力等症状。此时可用生晒参（3~5克）泡水代茶饮，或服生脉饮（由人参或党参、麦冬、五味子等药物组成）。

　　养心阴。夏天阳亢，心阴最易被耗，所以要注意养心阴。心阴虚是指心阴血不足，不能濡养心脏而出现的病证，表现为五心（胸心、两手心、两足心）烦热、咽干失眠、心慌心跳、舌红等。心阴虚者需要注意少劳累、少出汗、多吃养心阴之品，可以取麦冬3~5克、酸枣5~10个泡水喝。还可食用冰糖大枣小米粥、百合藕粉或银耳莲子羹养心阴。

　　养心血。心血虚主要是指心血不足，使人的脑髓及五脏失于濡养而出现头昏脑涨、乏力疲倦、面白无华、唇甲色淡等症状，可适当用黄芪、枸杞、大枣、阿胶、当归炖肉吃，能益气补血、养心安神。▲

(责编：许晓华、李轶群)


推荐阅读

判断是否得了高血脂 这些内容要知道   当前，高脂血症（俗称：高血脂）已经成为威胁国民身体健康的四大危险因素（高血压，高血糖、高脂血症，高尿酸）之一，特别是呈现出越来越年轻化态势。湖北省第三人民医院神经内科二区副主任医师方友林来为大家讲讲高脂血症方面的知识。 【详细】

又到一年三伏天 你适合“冬病夏治”吗？   都说三伏天适合“冬病夏治”，那么如何根据自己的体质和实际情况判断是否适合进行“冬病夏治”的保健治疗呢？北京中医药大学东方医院曹云松医生为大家介绍“冬病夏治”的相关知识。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn