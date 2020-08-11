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谁是疼痛敏感体质？脑电波告诉你

2020年08月11日05:35 来源：科技日报

　　科技日报北京8月10日电 （实习记者卢子建）近日，英国伯明翰大学和美国马里兰大学的科学家联合发表研究成果称，阿尔法波，一种特别常见的大脑活动模式，与人体对疼痛的敏感性或恢复力有很大关系。

　　阿尔法波是大脑中不断进行的电波活动中的一种。对大多数人来说，其阿尔法波的振荡频率为8—14赫兹之间，峰值频率因人而异。研究组此前曾做过研究，发现阿尔法波振荡频率较高的人对疼痛的恢复力更强，而振荡频率较低的人更易受疼痛影响。

　　在此次实验中，该研究组希望发现是否可以在疼痛测试前，通过测量受试者的阿尔法波来预测他们对疼痛的反应。

　　研究人员选取了61位年龄在21—42岁之间的健康受试者，先用脑电图测量每位受试者的阿尔法波，然后分两步进行实验：先将含有辣椒素的乳膏涂抹于受试者的皮肤，使其敏感，然后使涂抹辣椒素乳膏形成的敏感皮肤反复受热。8周后，对受试者进行重复实验。

　　结果表明，测量阿尔法波确实能可靠地表明一个人对疼痛的敏感性或恢复力。这些结果在初步评估和8周回访中都得到了印证。

　　马里兰大学牙科学院的大卫·斯米诺威茨博士称，在决定是否进行择期手术或制定术后康复计划时，了解患者的疼痛敏感性非常重要。手术前也可以使用止痛药或正念冥想等方法来最大程度减少患者的疼痛。

　　伯明翰大学的阿里·马扎合力博士表示，手术后的剧烈疼痛通常也是患者是否发展为慢性疼痛的良好指标，而了解一个人出现这些症状的可能性，将有助于临床医生和患者更好地确定最佳治疗方案。

(责编：许晓华、李轶群)


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