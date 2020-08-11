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高温热浪的危害不只是让你热到“变形”

2020年08月11日05:34 来源：科技日报

最近，全国各地进入高温烧烤模式，不少地区发出高温黄色预警。就连一向凉爽的北方，多地气温也高达37℃—39℃，内蒙古东南部局地温度达40℃以上。北京市20个气象台站中，有10个突破建站以来历史同期高温极值。美国国家海洋和大气管理局研究认为，2020年有约75%的可能性成为有记录以来最热的一年，有99.94%的可能成为最热的5年之一。

说起高温热浪，不要以为它只是让你热到“变形”，多位受访专家告诉科技日报记者，高温热浪其实是一个“沉默的杀手”，不仅能导致伤亡事件，还能影响农作物生长，加剧水体富营养化，甚至可以影响电力供应和道路畅通等，是最危险的自然灾害之一。

世界卫生组织（WHO）数据显示，高温热浪引发伤亡人数的增速，远高于其他所有极端天气事件，如干旱、洪涝和风暴等。

让人体“超负荷”运转加重病情

极端高温会产生热效应。郑州大学医学院教授高晓群说，高温天气对儿童、老人、体弱者，以及呼吸系统疾病、心脑血管疾病等慢性病患者的影响最大。高温、高湿、强辐射天气可使人体体温调节系统、水盐代谢系统、神经系统、泌尿系统等出现一系列生理功能改变，使人体处于“超负荷”状态，加重病情甚至导致人的死亡。

欧盟委员会科学和知识服务联合研究中心的一项研究指出，到本世纪末，天气相关的灾害可能会影响到大约三分之二的欧洲人口，致死人数将是目前的50倍。

高温热浪导致的生态系统和大气环境变化，也威胁着人类健康。例如，在高温影响下，蚊子与人类更加“亲密”，适宜蚊虫生长繁育的区域也在不断扩大。伊蚊是对人类健康危害最大的蚊虫之一，其携带有登革热、寨卡病毒、黄热病、乙型脑炎、西尼罗河病毒、疟原虫等多种传染病病原。研究显示，全球伊蚊的数量自上世纪至今增长了9.5%，预计到本世纪末将继续增长20%—30%。

对农业、生态、交通都有影响

在农作物生长和发育的过程中，不同作物种类和品种，对温度和水分的要求范围也不同。河南农业大学作物栽培学家郭天财教授说，当温度上升到一定值，作物将停止生长甚至死亡。如水稻发芽时，可忍受40℃—42℃的高温，超过45℃，谷芽就会被高温烧死；移栽时若田间水温持续4—5天达45℃以上，秧苗就会被高温“煮”死。

温度是影响水生生态系统较重要的因素之一。中国科学院水生生物研究所研究员刘永定介绍，水温达到33℃—35℃时，大多数水生生物就不能生存，非生物成分的状态也会发生变化。温度升高可以促进有机物分解，导致溶解氧下降，无机盐浓度升高，增加底泥中氮、磷的释放。某些有毒物质的毒性会随水温上升而加强。水温升高10℃，氰化物毒性就增强一倍；而生物对毒物的抗性，却随水温的上升而下降。

华北水利水电大学教授毕雪燕介绍，持续高温条件下，水体温度升高，会使水质的物理性状和化学性质发生改变，对水生生物和水生态系统造成不利影响，涉及水循环、给排水、工农业用水、人居用水和人体健康等。

高温热浪还可能引发复合型极端气象事件，对能源、交通、建筑、农业、旅游等方面造成影响。如2018年5月香港曾出现连续16日的高温热浪，直接威胁到饮用水的供给；2019年7月，持续高温热浪使欧洲气温升至40℃，出于对铁轨变形及铁路电缆受损的担心，英国、法国多地列车被迫延误或取消；2019年9月，持续高温干燥使澳洲爆发了持续5个月的山火。

亟须对高温热浪引起重视

一直以来，高温热浪并未引起人们的足够重视，也没有统一的标准和定义。中国气象局规定，连续3天以上日最高温度超过35℃的天气过程称为热浪。而世界气象组织则将该温度设定为32℃。

对高温天气的形成原因，专家们的看法大同小异，认为主要有以下3方面原因。

一是全球气候变暖趋势。美国国家海洋和大气管理局的报告显示，自1880年有气温记录以来，全球气温每10年平均上升0.07℃，而自1970年以来开始加速，最近50年平均每10年升温0.17℃。

二是天气系统触发。由于副热带高压内部盛行下沉气流，空气增温强烈，同时气压梯度较小，几乎没有风，在副热带高压控制的地区，往往以晴朗少云的高温天气为主。如果副热带高压长时间控制某一地区，就会造成该地区干旱。除副热带高压外，大陆暖高压、热带气旋、热低压、弱冷锋等天气系统也会催生高温热浪。

三是城市热岛效应，由于城市人口密集、建筑范围大，使得城市地表的湿度、空气对流等因素有所变化，导致城市的温度比周围要显著偏高，对高温天气起到推波助澜的作用。

(本报记者 乔 地)

(责编：许晓华、李轶群)


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