热词：滚动 妇幼　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315
人民网>>人民健康网

安徽发布技术方案 科学恢复农作物灾后生产

2020年08月11日05:33 来源：科技日报

　　科技日报讯 （记者吴长锋）记者从安徽省农业农村厅获悉，安徽前期遭受严重洪涝灾害的受灾地区正全力推动灾后农业生产恢复。为此，安徽省农业农村厅日前发布《灾后农作物生产恢复技术方案》（以下简称《方案》），要求各地结合实际，遵循自然规律和经济规律，根据作物适应性和当地退水后秋冬光热资源情况，按受灾类型和受灾程度，因地制宜开展灾后农作物生产恢复技术指导，最大限度减轻因灾损失。

　　《方案》提出，要科学判断水稻是否需要补改种。水稻具有较强耐涝性，一般浸泡一天一夜，对稻苗生育影响较小；浸泡3—4天，只要有叶片在水面上，如果及时排水晾田，2天后追施叶面肥，仍然可以保苗。判断水稻是否要补改种，要做到看植株、叶片、根系。强降雨造成农田积水，但涝渍时间较短，在地作物恢复生长的可能性较大。这类地区应采取积极措施，排涝降渍，查苗补苗，加强田管，促进苗情转化。其中水稻灾后要注意清沟排水，除涝保苗，查苗补苗，以稠补稀。同时，增施速效肥，促进苗情转化。涝渍之后，秧苗长势较弱，土壤肥力流失较大，应及时增施速效肥料，适施磷、钾、钙，补足地力，促进苗情转化。作物受涝渍后，植株素质下降，易受病害侵染，应加强病虫测报，适时防病治虫，控制病虫害暴发流行。旱地作物灾后要及时排涝，清沟降渍。早追提苗肥，促进缓苗。培土壅根防倒，加强病虫害综合防治。

　　对于强降水后短期难以排出的绝收田块，《方案》提出，要根据积水排除时间早迟和农时季节的要求，及早考虑改种其他作物。基本原则是通过育苗争取农时，改种高产高效作物。应根据退水早迟，及早安排育苗，无地育苗的可借地育苗或统一进行工厂化集中育苗，待水退后，组织适时移栽。积极采取应变技术措施，通过调整播种技术，如催芽直播、地膜覆盖（旱地）等手段，弥补季节上的限制。

(责编：许晓华、李轶群)


推荐阅读

判断是否得了高血脂 这些内容要知道   当前，高脂血症（俗称：高血脂）已经成为威胁国民身体健康的四大危险因素（高血压，高血糖、高脂血症，高尿酸）之一，特别是呈现出越来越年轻化态势。湖北省第三人民医院神经内科二区副主任医师方友林来为大家讲讲高脂血症方面的知识。 【详细】

又到一年三伏天 你适合“冬病夏治”吗？   都说三伏天适合“冬病夏治”，那么如何根据自己的体质和实际情况判断是否适合进行“冬病夏治”的保健治疗呢？北京中医药大学东方医院曹云松医生为大家介绍“冬病夏治”的相关知识。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn