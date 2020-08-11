欧盟卫生委员称新冠疫苗有望年底上市

新华社布鲁塞尔8月10日电 （记者李骥志、王勍）欧盟委员会负责卫生和食品安全事务的委员斯泰拉·基里亚基季斯9日接受德国《商报》采访时表示，有积极迹象表明，第一款用于预防新冠病毒感染的疫苗有望在今年年底或明年年初上市。

基里亚基季斯说，时间是战胜疫情危机的关键，“我们在研发疫苗过程中，每加快一个月都能挽救很多生命，维护人们的生计”。她说，疫苗也许不能立刻解决所有问题，可是一旦有足够数量的人特别是风险群体接种了疫苗，人们的生活就能逐步恢复正常。

基里亚基季斯对目前欧盟感染率总体上升表示担忧，她呼吁欧盟国家采取措施，迅速隔离传染源，并加强检测和接触者追踪。她说，不排除部分欧盟成员国再次采取像今年3月、4月那样的严格防疫措施。“不确定性依然存在，我们现在比以往任何时候都要保持警惕，以免第二次实行封锁。”

此前欧盟委员会主席冯德莱恩表示，欧盟同时与多家药企在进行有关磋商。目前，欧盟已与法国赛诺菲公司达成意向，一旦该公司的疫苗研制成功并证明安全有效，将向欧盟提供3亿剂。此外，英国阿斯利康也与欧洲多国政府签订了合同，承诺为欧洲地区提供4亿剂疫苗。

《 人民日报 》（ 2020年08月11日 17 版）