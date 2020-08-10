2020国际自我保健高峰论坛在甘肃省天水市举办

2020年国际自我保健高峰论坛于8月8日在甘肃省天水市举办。 本次论坛邀请了国内健康领域众多专家、企业家、健康教育机构负责人，以及各地行业协会会长。

论坛以“推广自我保健 助力疫情防控”为主题，集合医学、营养等领域的专家、学者、健康企业、媒体和广大营养师，借鉴国内外相关的先进技术和前沿理念，通过知识分享、现场交流、平台展示等形式为提高患者的生存质量，延长存活周期等问题共同探讨，以推动我国健康可持续发展。

论坛由首都保健营养美食学会会长王旭峰主持。他表示，2020年，一场突如其来的疫情席卷全球，这是一次人类世界严重的疫情危机。但危机背后，也存在着转机，因为它进一步推动了医疗科技和健康行业的发展，使得我国全民卫生意识空前提高，改变了全民的卫生习惯，同时也改变了人们对健康的认知以及对营养的重视程度。人们达成了一个共识，那就是“健康不是第一，而是唯一。”对于民众来说，要想保持健康，就必须要提升免疫力，而日常的自我保健是提升免疫力，预防疾病发生的关键。

甘肃省天水市科协主席李凤奇在讲话中表示：“天水市营养学会自成立以来，长期致力于营养健康领域、留守儿童健康、‘食育’计划等公益活动，为天水人民健康知识的传播和普及贡献了自己的力量。”

国际自我保健基金会亚太区秘书长李泳芳指出，健康是人类永恒的话题，今年的疫情又给原本慢病和亚健康爆发的全球各国健康管理体系造成了很大的压力和挑战。WHO深刻意识到真正推动健康的方式，不是把民众健康交给政府和医生，而是应该协助个人在健管专员协助下学习并实践自我保健。

国务院参事，原国家质检总局副局长葛志荣表示，自我保健，无论是国际，还是国家都非常重视。开展全民保健，要以人为本，要根据个体差异，从饮食、起居、睡眠、心态等各方面进行自我保健，对于个人、家庭乃至社区、地区都非常重要。

中国工程院副院长院士樊代明为论坛带来视频主题报告《疫情后对医学发展的思考》，同时对举办本次论坛的社会意义给予高度肯定，并预祝会议圆满召开。报告中表示在新的历史条件下，新的社会和经济高速发展过程中，医学必须跟上，这将对医学管理带来更新更大的挑战。只有多因素、全方位建立整合型健康服务体系，才能在实施“健康中国”伟大战略、在呵护人类健康伟大战略中走更快、更稳、更远。

世界卫生组织健康教育促进研究中心顾问孙树侠从睡眠、饮食、运动等各方面进行如何提高身体和精神免疫力对个人及家庭健康的重要性开展《提高免疫力是实现健康的必经之路》的主题报告。同时提到“在后疫情期健康是事业，为健康事业而努力是非常值得的事情”。

中国解放军总医院第八医学中心营养科主任左小霞在发言中提到：糖尿病是危害人民健康的主要疾病之一。通过合理控制体重、合理选择食物、健康的烹饪方法以及有效的运动全方面开展《糖尿病自我保健方案》的主题报告。从过去的健康5点升级为健康新7点改变糖尿病认知及自我管理的系列教程。

北京大学第三医院运动医学研究所研究员博士生导师艾华在报告中指出：截止至2017年，全球超重人群从之前16亿增长到23亿，其中肥胖人群从6亿人增长到7亿人。全球肥胖死亡率达0.7%，而肥胖是许多疾病的基础原因，因此做好自我保健，从自我管理开始。

中国疾病预防控制中心营养与健康所研究员付萍从营养、情绪、运动、身体的疲劳程度等方面解析影响免疫力的主要因素。同时基于容易发生膳食营养素供给不足的人群，做出关于《膳食补充剂与免疫力》的主题报告，分析科学的膳食补充剂使用与免疫力功能的密切相关性。

北京急救中心专家贾大成做《学习急救 刻不容缓》的主题报告时表示，人人懂得一些急救的基本知识，这样身边的人发生意外时，就能有条不紊、分秒必争地加以救治，减少不必要的死亡。同时倡导健康生活方式、学会基本急救技能、保健和急救两手抓、早日实现全面小康。

社会发展，离不开人的健康发展，企业、营养师、消费者环环相扣，紧密联系。近年来，消费者的健康意识不断提升，健康产品的需求量急剧增加。好的产品对消费者的饮食观念和消费选择都会产生深远的影响。在高峰论坛企业访谈环节，九位企业领导直面对话，围绕《健康中国从自我保健开始》、《营养食品与自我保健》共同展开了探讨。大家纷纷表示，在践行“健康中国战略”大环境下，营养健康传播者将在促进健康行业发展、塑造全民健康体魄发挥重要作用。