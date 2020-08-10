国内首个卫生列车专线开通

8月6日10时30分，伴随着汽笛声响，一辆加挂6列功能车厢的卫生列车徐徐驶入“新桥医院站”，标志着国内首个卫生列车军专线（站）正式启用。陆军军医大学新桥医院成为国内首家集卫生列车医疗队、卫生列车和卫生列车军专线（站）于一体的医院，“列车医院”可在2小时内完成集结待命出征。

据悉，该军专线（站）建于陆军军医大学新桥医院营院内东侧，设有两条专用铁轨，通过与之毗邻的渝黔铁路并入全国铁路网运行。目前，该院依托“卫生列车综合训练保障基地”建设项目，创建包括远程铁路输送、直升机空中运输、高速公路汽车运输、城际列车直达等多种伤病员后送转运通道，以及“空铁地一体化”的卫勤保障机制。投入运行的卫生列车最大编组19节，可一次性装载近500名伤员，并可在运输途中展开手术急救、重症监护、远程会诊等。（通讯员曾理 记者熊学莉）