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太原：信用达标者免住院押金

2020年08月10日14:08 来源：健康报

　　 记者日前从山西省太原市卫生健康委获悉，该市将实施“信易医”便民服务。“信易医”服务对象为个人信用等级达到支付宝芝麻信用分极好的或“信用太原”公示的“红榜”个人或太原市获得国家、省、市级荣誉称号的先进个人及集体成员。对信用等级达到条件的就诊患者，可得到相应的便利惠民政策。

　　据悉，达到条件的个人将在市县两级公立医疗机构免收住院押金，在门诊、住院时无须预先缴纳费用，只需将被标识过信用等级的医保卡（就诊卡）通过院内系统识别，签署《诊疗费用结算协议书》，就诊结束或出院后结算时只需支付医保规定报销后个人承担的费用，剩余部分由医疗保险机构划转到医疗机构账户。门诊陪诊服务来院就诊检查时，对确有需要的依申请可根据实际情况安排志愿者或导医人员为其全程提供陪检服务。如使用轮椅、平车，可以仅提供本人或家属签署名字的身份证复印件及联系电话，不需缴纳押金。办理出院手续时如押金单丢失，可先予办理，一周内予以补齐相关手续。（记者崔志芳）

(责编：许心怡、崔元苑)


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