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日本“老老看护”接近六成

2020年08月10日08:50 来源：中国妇女报

　　据《朝日新闻》网站报道，日本厚生劳动省日前发表的《2019年国民生活基础调查》显示，“老老看护（看护方和接受看护方都是老人）”现象正在加剧，由家人负责看护老人的家庭中“老老看护”的情况将近六成。

　　在看护方面，有的家庭选择让共同居住的家人或者亲戚负责，采取这种形式的家庭中看护双方年龄均在65岁以上的情况占59.7%，为历年最高，比上次（2016年）调查时的数据增加了5%。

　　自该项调查开展以来，相关数据就一直呈上升趋势。而看护双方都在75岁以上的情况也高于往年，为33.1%，比2016年增加了2.9%。现在选择家人看护的家庭当中，每三个家庭中就有一个家庭的看护双方都在75岁以上。

　　在需要看护的家庭中，选择让共同居住的家人看护的比例为54.4%，让非共同居住的家人看护的比例为13.6%，而选择接受看护服务的比例为12.1%。其中第一种情况的看护者有65%都是女性。

　　受新冠肺炎疫情影响，日本很多在家接受看护的老人无法正常享受看护服务。根据对从事看护工作的人群进行调查得知，这些被看护者中有很多都存在身体和心理健康正在不断衰竭的隐患。有超过六成的看护服务工作者表示，看护对象的身体和心理机能都在下降。

 

(责编：许心怡、崔元苑)


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