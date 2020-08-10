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六条标准帮你找到对的人

2020年08月10日08:48 来源：中国妇女报

找一个“对我好”的人，是亲密关系中最基本的要求，但不能只是唯一的要求。我们不能只图“对我好”，而是要图更多。

心理学家芭芭拉·安吉丽斯在《高情商婚恋术》一书中提出，找对象可以从以下6个方面考量：

一看这个人是否致力于个人成长。比如，这个人愿意接受任何形式的帮助和指导，愿意去了解自己的情感状态，生活中有明确的目标。

二看这个人是否愿意对你敞开心扉。婚姻里，相互沟通交流，分享彼此的喜怒哀乐，感情才会长久。如果一个人对自己的感受非常麻木，也不知道该如何表达和分享自己心中的感受，那就更谈不上有同理心。

三看这个人是否正直。正直表现在这个人不自欺欺人，待人真诚，不谎话连篇。如果他永远以诚相待，会给你带来巨大的安全感。

四看对方是否足够成熟。好的婚姻需要双方经营。一个心智成熟的人，生活能够自立，为人可靠，言出必行，懂得待人接物之道，这些都是经营家庭必备的能力。

五看他是否拥有高自尊。比如，言谈举止透着自信；能够对自己的现状和未来知足满意；不自轻自贱，能把自己照顾得很好；不允许别人贬低他的行为。

六看他的人生态度。心态积极的人能给你带来正能量，专注于解决问题。当你们遇见困难时，可以共同面对，战胜困难。

在彼此的交往中，多一些观察，多一些了解，就能遇到对的人。（陆渺）

(责编：许心怡、崔元苑)


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