热词：滚动 妇幼　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315
人民网>>人民健康网

保护好黑土地让国之粮仓更丰实

2020年08月10日08:36 来源：光明日报

　　近日，习近平总书记在吉林考察时强调，要“采取有效措施切实把黑土地这个‘耕地中的大熊猫’保护好、利用好，使之永远造福人民”。耕地是我国最为宝贵的资源，是粮食生产的命根子，保护好耕地是关系14亿人吃饭的大事。东北地区是世界三大黑土区之一，黑土高产丰产让东北地区成为保障国家粮食安全的重要“粮仓”。长期的大规模开发、高强度利用和土壤侵蚀，造成东北地区黑土的表层越来越薄、肥力迅速衰退、有机质含量下降、生态功能退化，影响了东北地区农业可持续发展。做好黑土地保护利用工作，是把藏粮于地落到实处、保障粮食安全的重要抓手。

　　践行绿色发展理念，坚持用养结合。习近平总书记强调，“要加快绿色农业发展，坚持用养结合、综合施策，确保黑土地不减少、不退化”。黑土地保护，说到底是农业发展方式转变问题，目的是实现农业绿色发展和黑土地可持续利用，从而提高农产品竞争力。一是践行好绿色发展理念，厚植农业绿色生产优势，充分释放东北地区黑土地微生态系统优势，加快农田生态环境全过程治理修复，实现农业生产与黑土地生态系统相协调，切实提高黑土地肥力。二是坚持用养结合、保护利用，实现用养相得益彰。既要在转变农业发展方式中避免黑土地肥力透支和环境污染，实现永续利用和环境友好；又要统筹好粮食生产能力稳定和黑土地保护的关系，通过高效保护为粮食安全、资源节约、环境友好夯实可持续发展的耕地基础。对此，建议大力推广生态保育型农业技术，采取工程、农业、生物等多种措施，确保黑土地保护得好、利用得持久。

　　坚持共享发展理念，形成黑土地保护共同体。黑土地保护是一项系统工程，涉及面广、牵涉主体多，需要坚持共享发展理念，完善激励相容机制，积极调动各方积极性，打造紧密的黑土地保护共同体。一是要明确政府、农民、新型农业经营主体、农业技术推广服务站等相关者的诉求，以紧密的利益联结机制确保各方通力合作，将粮食生产、环境保护、收入增加、技术研发有机统筹起来，形成合力保护黑土地。二是要发挥农民专业合作社的联结作用，以保护好农民土地权益为底线，充分调动农机专业户、家庭农场和农民专业合作社等新型农业经营主体的积极性，实现黑土地的规模化、机械化保护。此外，要大力发展土地托管服务，不断释放黑土地保护的经济、社会和生态效益，实现农民收益来源多样化和结构合理化，稳定和提高农民收入。

　　强化顶层设计，不断构建完善的制度体系。实施黑土地保护是一项战略工程，具有全局性和整体性，必须坚持顶层设计和高位推进。一是要落实好《东北黑土地保护规划纲要（2017—2030年）》和《东北黑土地保护性耕作行动计划（2020—2025年）》，完善多方参与、协同推进的工作机制，确保东北黑土地保护有序推进。二是完善制度体系建设，释放黑土地保护制度优势。坚持最严格的耕地保护制度，建立黑土地保护考核机制，将黑土地保护与永久基本农田、高标准农田建设和绿色农业发展先行区统筹起来，精准掌握黑土地质量变化趋势，做好黑土地保护动态监督管理工作；完善黑土地保护资金保障机制，在中央财政专项每年5亿元资金支持的基础上，中央政府要不断加大财政投入力度，地方政府应整合相关资金对黑土地保护给予补贴，并积极吸引社会资本参与黑土地保护，构建中央财政强力投入、地方政府积极补贴、社会资本踊跃参与的黑土地保护资金保障机制。此外，要健全黑土地保护科技支持制度体系，以新农科建设为契机，创新科技服务机制，调动科研机构、科研人员、技术推广人员投身黑土地保护的积极性；完善科研成果收益分配机制，提高科技成果转化的获得感。最后，要依法保护黑土地，既要修订完善《中华人民共和国土地管理法》《基本农田保护条例》等法律法规，又要支持地方性法规规章，形成中央与地方联动的法律法规体系，为黑土地保护提供法律支持和技术保障。

　　（作者：刘元胜，系吉林财经大学经济学院副教授）

(责编：许心怡、崔元苑)


推荐阅读

判断是否得了高血脂 这些内容要知道   当前，高脂血症（俗称：高血脂）已经成为威胁国民身体健康的四大危险因素（高血压，高血糖、高脂血症，高尿酸）之一，特别是呈现出越来越年轻化态势。湖北省第三人民医院神经内科二区副主任医师方友林来为大家讲讲高脂血症方面的知识。 【详细】

又到一年三伏天 你适合“冬病夏治”吗？   都说三伏天适合“冬病夏治”，那么如何根据自己的体质和实际情况判断是否适合进行“冬病夏治”的保健治疗呢？北京中医药大学东方医院曹云松医生为大家介绍“冬病夏治”的相关知识。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn